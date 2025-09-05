Opvallende onthulling: Blind was geen voorstander van Farioli

Het vertrek van Danny Blind uit de raad van commissarissen zorgt voor nieuwe zorgen in Amsterdam. Volgens Het Parool lag de oud-bondscoach de afgelopen transferperiode meermaals overhoop met de technische leiding, zelfs al met de komst van Francesco Farioli naar de Amsterdammers had hij graag iemand anders gezien.

"Hij opperde de komst van Frank de Boer", schreef Het Parool. De Boer kende een uiterst succesvolle periode tussen 2010 en 2016, met vier landstitels op rij, maar zijn buitenlandse avonturen en zijn termijn als bondscoach verliepen een stuk minder voorspoedig. Technisch directeur Alex Kroes en directeur voetbal Marijn Beuker besloten de voorkeur te geven aan Farioli.

Blind liet zich aan het einde van dat seizoen in het Ziggo-programma Rondo al kritisch uit. "Het is niet zo dat we wedstrijden met de hakken over de sloot wonnen, maar er waren wel wedstrijden waarin het broos was. Wedstrijden waarin je weinig weggaf, maar niet met het beste voetbal", zei hij in mei. Volgens Het Parool verliep ook de bredere samenwerking met Kroes en Beuker niet zonder spanningen, al noemt de krant geen concrete voorbeelden.