Kick-off
Verweij verklaart Ajax-exit: "Ik denk dat Kroes heel erg schrok"
Meldingen
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Opvallende onthulling: Blind was geen voorstander van Farioli

Thomas
bron: Het Parool
Francesco Farioli als trainer van FC Porto
Francesco Farioli als trainer van FC Porto Foto: © Pro Shots

Het vertrek van Danny Blind uit de raad van commissarissen zorgt voor nieuwe zorgen in Amsterdam. Volgens Het Parool lag de oud-bondscoach de afgelopen transferperiode meermaals overhoop met de technische leiding, zelfs al met de komst van Francesco Farioli naar de Amsterdammers had hij graag iemand anders gezien.

"Hij opperde de komst van Frank de Boer", schreef Het Parool. De Boer kende een uiterst succesvolle periode tussen 2010 en 2016, met vier landstitels op rij, maar zijn buitenlandse avonturen en zijn termijn als bondscoach verliepen een stuk minder voorspoedig. Technisch directeur Alex Kroes en directeur voetbal Marijn Beuker besloten de voorkeur te geven aan Farioli.

Blind liet zich aan het einde van dat seizoen in het Ziggo-programma Rondo al kritisch uit. "Het is niet zo dat we wedstrijden met de hakken over de sloot wonnen, maar er waren wel wedstrijden waarin het broos was. Wedstrijden waarin je weinig weggaf, maar niet met het beste voetbal", zei hij in mei. Volgens Het Parool verliep ook de bredere samenwerking met Kroes en Beuker niet zonder spanningen, al noemt de krant geen concrete voorbeelden.

Zet in op Nederland tegen Litouwen!

Het Nederlands elftal speelt zondagavond de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Litouwen. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
James McConnell met Liverpool in de FA Cup

McConnell heeft toekomst bij Liverpool: "Dankt hij aan één kwaliteit"

0
Mohamed Ihattaren namens Fortuna Sittard

Ihattaren bijt van zich af: "Je moet het bij de feiten houden"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Danny Blind Ajax bestuur & beleid
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kenneth Perez

Kenneth Perez: "Ik denk dat het een toevoeging is voor Ajax:

0
Erik ten Hag

Erik ten Hag genoemd voor FC Twente: "Als je die kunt krijgen..."

0
Johan Derksen

Johan Derksen doet oproep aan Ajax: "Dan is Vitesse uit de brand"

0
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis laakt klassement: "Maar ik was nergens te vinden..."

0
Mitchell Dijks bij een uitwedstrijd van Fortuna Sittard

Mitchell Dijks kijkt ogen uit in Vietnam: "Ik moest bijna kotsen"

0
René van der Gijp

René van der Gijp adviseert Erik ten Hag: "Als ik hem was..."

0
Brian Brobbey

Brobbey emotioneel na Ajax-transfer: "Ik ga hem wel missen, ja"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd