Opvallende onthulling: "Farioli was niet zo enthousiast over hen"

In de AD Voetbalpodcast wordt door John Inan toegelicht hoe de gesprekken toen verliepen met de inmiddels vertrokken Italiaan. "Farioli was niet zo enthousiast over Mika Godts en ook niet zo over Jan Faberski", klinkt het. "Hij vond dat er meerdere vleugelspitsen bij moesten komen."

Maar Ajax koos ervoor daar niet in mee te gaan. "Bij Ajax hebben ze gezegd dat ze er maar eentje bij gingen halen en niet meer. Anders hadden ze de ontwikkeling van jeugdspelers als Faberski geblokkeerd."

Die ene versterking moet Raúl Moro worden, de Spaanse buitenspeler van Real Valladolid. Ajax probeerde hem afgelopen winter al te halen, maar kreeg toen nul op het rekest. "Hij is nooit van het scoutingslijstje verdwenen. Ajax wil nu wel doorpakken en hem ook binnen gaan halen."

Toch draait het niet alleen om transfers. Het is vooral een keuze voor beleid. "Ze vinden dat je bij Ajax niet vijf vleugelspelers moet hebben waarvan er drie de weg naar het eerste elftal blokkeren. Dat is de les van de afgelopen jaren."