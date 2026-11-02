Opvallende onthulling over Ajax-talent: "Hij komt gewoon niet"
Het X-account WFCGRONINGEN heeft opvallende informatie gedeeld over Fouad Zahouani. Volgens het account, dat vaker voetbalnieuwtjes naar buiten brengt, zou de Ajacied momenteel weinig vooruitgang boeken en niet altijd aanwezig zijn bij trainingen.
De informatie kwam naar buiten onder een bericht van Ajax-fanaccount We☆Are☆Ajax☆☆☆, dat zondag meldde dat technisch directeur Jordi Cruijff maandagavond te gast is bij Rondo op Ziggo Sport.
WFCGRONINGEN reageerde daarop met een oproep om Cruijff tijdens de uitzending vragen te stellen over Zahouani. Het account beweert dat de speler momenteel stilstaat in zijn ontwikkeling en zich niet altijd aan de trainingsafspraken houdt. "Moeten ze ff over Zahouani vragen. Die staat stil momenteel namelijk. Komt nog wel eens te laat op trainingen of komt gewoon niet..", onthult hij. "Traint nu apart buiten de groep. Is eruit gezet", verklapt 'W' zelfs.
Cruijff verschijnt maandagavond voor het eerst dit seizoen op televisie. De technisch directeur schuift vanaf 20.30 uur aan bij Rondo, waar hij met Ruud Gullit, Theo Janssen en Youri Mulder onder meer de seizoensstart en zijn eerste transferzomer bij Ajax bespreekt. Of de situatie rond Zahouani tijdens de uitzending aan bod komt, moet nog blijken.
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Opvallende onthulling over Ajax-talent: "Hij komt gewoon niet"
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