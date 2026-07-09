Opvallende onthulling over Marc Overmars: "Kan je het regelen?"
Rob Jansen heeft in KieftJansenEgmondGijp een opvallende anekdote gedeeld over Marc Overmars. De oud-international wilde na zijn loopbaan nog een keer gaan voetballen in het buitenland en informeerde bij Jansen naar de mogelijkheden.
"Marc Overmars die zei tegen mij: ‘Ja, ik wil even toch weer gaan voetballen, want ik wil weer wat centjes verdienen en kan je het regelen?’", vertelt Jansen. "Maar die was al gestopt. Ik zei: 'Nou ja', zijn knie was niet zo helemaal jovel. 'Maar ik ga mijn best doen.'"
Jansen kwam uiteindelijk uit bij Al-Jazira, waar Phillip Cocu op dat moment speelde. "Dus ik zeg: ‘Philip, joh, we komen over met ons allen. Alle vrouwen gingen ook mee. Zeg, laten we er maar een leuke trip van maken.' En dan gaat Marc meetrainen."
Dat pakte niet uit zoals gehoopt. "Marc ging ook meedoen en Marc rende zijn eigen helemaal lazarus en die ging van rechts naar links over dat veld en ik zat zo te kijken en ik zag Philip in dat veld van: 'Oh my god, dat moet je helemaal niet meer doen.'"
Volgens Jansen was het pijnlijk om te zien, juist door de grote carrière die Overmars achter de rug had. "Aan de ene kant klinkt dat grappig, maar aan de andere kant is natuurlijk helemaal niet leuk. Want voor Marc, zo’n grote speler, zo’n enorme carrière gehad. En dat je dan toch nog denkt dat dat kan."
Een contract kwam er uiteindelijk niet. "Hij wilde nog een contract. Hij wilde nog een jaar voetballen." Toch kon Overmars daar volgens Jansen goed mee omgaan. "Hij maakte er voor de rest geen punt van en hij was relaxed en toen ging hij weer naar huis. Het was wel een leuke trip met ons allen bij elkaar. Hebben ook nog wel gelachen."
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Opvallende onthulling over Marc Overmars: "Kan je het regelen?"
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