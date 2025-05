'Opvallende opstelling Ajax: Mokio speelt niet op eigen positie'

Ajax moet op woensdagavond van FC Groningen winnen in de strijd om de titel in de Eredivisie. Om 20:00 uur wordt er afgetrapt in de Euroborg. Het Algemeen Dagblad pende al neer met welke elf Ajax en FC Groningen vermoedelijk gaan spelen.

Pasveer keerde tegen NEC weer terug onder de lat en speelt ook tegen FC Groningen. Voor hem begint Anton Gaaei op rechtsback en blijft Jorrel Hato de linksback. Hij wordt dus naar het centrum gehaald door trainer Francesco Farioli. Josip Sutalo vormt het centrum met Jorthy Mokio die centraal achterin begint.

Op het middenveld lijkt Farioli dezelfde drie als tegen NEC te laten spelen. Jordan Henderson en Kenneth Taylor komen daarmee in een controlerende rol te spelen. Davy Klaassen is de nummer tien tegen FC Groningen.

In de voorhoede gaat de Italiaan wél wisselen. Steven Berghuis was tegen NEC een van de mindere spelers en wordt vervangen door Bertrand Traoré. Mika Godts begint op linksbuiten en Wout Weghorst is de spits ondanks dat ook Brobbey fit is.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Gaaei; Sutalo, Mokio, Hato; Henderson, Taylor, Klaassen; Traoré, Weghorst, Godts.

Vermoedelijke opstelling FC Groningen: Vaessen, Rente, Ekdal, Blokzijl, Peersman, Kwakman, Resink, Bacuna, Schreuders, Valente, Van Bergen.