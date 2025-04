Opvallende statistiek bij Ajax: "Hoe bijzonder als dat niet lukt"

Geen enkele Ajacied zit dit seizoen nog in de dubbele cijfers als het aankomt op doelpunten.

Kenneth Taylor is clubtopscorer met negen doelpunten. Wout Weghorst en Davy Klaassen volgen met acht. Bart Frouws en Sjoerd Keizer bespreken bij Voetbal International hoe bijzonder het is dat niemand nog de dubbele cijfers aantikt.

"Zou wel heel bijzonder zijn, als dat niet zou gebeuren", begint Frouws. "Nou zijn er nog vier wedstrijden en heb ik wel het idee dat Taylor of Weghorst de dubbele cijfers gaan halen. Er komt vast iemand."

Hoe bijzonder het zou zijn als het niet lukt? Dat heeft Frouws onderzocht. "In '96/'97 waren Kluivert en Litmanen topscorers met zes doelpunten. In 2004/2005 waren het Sneijder en Babel met vijf doelpunten. Dat waren de dieptepunten voor Ajax."

"Het is nog nooit gebeurd dat een elftal kampioen wordt waarin er niemand in het team in de dubbele cijfers zit. Dat zal dit jaar niet gebeuren, toch? Ik heb het idee dat het wel goed gaat komen", besluit Frouws.