2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Opvallende statistiek: Grim scoort lager gemiddelde dan Heitinga

Max
bron: Voetbal International
Fred Grim
Fred Grim Foto: © BSR Agency

Ajax pakte zondag slechts een punt op bezoek bij Excelsior. Ook uit de statistieken blijkt dat het lek nog niet boven is onder interim Fred Grim. 

Voetbal International deelde zondag na het gelijkspel tussen Excelsior en Ajax de cijfers. In 11 competitiewedstrijden als trainer van Ajax pakte de inmiddels ontslagen John Heitinga 1,82 punten per duel. Opvolger Grim pakte in zijn eerste tien wedstrijden 1,80 punten per duel.

