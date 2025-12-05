'Opvolger Danny Blind genoemd': "Dat is best opmerkelijk"

Edo Ophof is in beeld om Danny Blind op te volgen in de Raad van Commissarissen van Ajax. De voormalig profvoetballer is al onderdeel van de bestuursraad van de Amsterdammers.

Ophof was onlangs aanwezig bij een gesprek tussen Jordi Cruijff en de RvC van Ajax. "Dat is best opmerkelijk. Ophof is een van de technische mensen uit de bestuursraad: het bestuur van de vereniging Ajax, dat 73 procent van de aandelen bezit. Zijn naam wordt nadrukkelijk genoemd om Danny Blind op te volgen als commissaris", vertelt Mike Verweij in Kick-off van de Telegraaf. "Dat zou erop kunnen duiden dat hij naar voren wordt geschoven, mede omdat hij bij het gesprek met Jordi aanwezig was."

Cruijff is nadrukkelijk in beeld om de nieuwe technisch directeur van Ajax te worden. "De commissarissen waren zeer onder de indruk, begreep ik. Ik denk dat nu het zakelijke voorstel volgt en dan moet er gekeken worden of beide partijen eruit komen. Er wordt op dit moment volle bak ingezet op Jordi Cruijff", besluit Verweij.