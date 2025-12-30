'Opvolger Grim gesignaleerd in Italië': "Hij staat er heel goed op"

Groeten uit Grolloo
Derksen looft trainerstalent: "Ik zou het durven als ik Ajax was"
Arthur
bron: Mike Verweij
José Miguel González Martín del Campo
José Miguel González Martín del Campo Foto: © Pro Shots

Girona-trainer Míchel wordt bij Ajax gezien als een serieuze kandidaat om de nieuwe hoofdtrainer te worden. Dat meldt Mike Verweij, clubwatcher van De Telegraaf, in de uitzending van Nieuws van de Dag. De naam van de Spanjaard zingt al langer rond in Amsterdam in verband met de openstaande trainerspositie.

Momenteel staat Fred Grim nog als interim-trainer voor de groep bij Ajax. Hij nam begin november het stokje over na het ontslag van John Heitinga. De clubleiding richtte zich in eerste instantie op de invulling van de functie van technisch directeur en bereikte onlangs een mondeling akkoord met Jordi Cruijff. Nu die stap is gezet, kan Ajax zich nadrukkelijk gaan oriënteren op een nieuwe hoofdtrainer.

Volgens Verweij ligt het voor de hand dat Cruijff daarbij kijkt naar bekende namen uit Spanje. "Voor het eerste elftal zal hij ongetwijfeld in zijn Spaanse netwerk gaan zoeken", stelt de clubwatcher. Op de vraag wie volgens hem de nieuwe trainer zou kunnen worden, is Verweij voorzichtig, maar duidelijk: "Ik weet dat de trainer van Girona er heel goed op staat, Míchel. Dat zou weleens de volgende trainer kunnen worden, maar bind me daar niet op vast."

De naam van Míchel werd eerder deze maand ook al genoemd in relatie tot Ajax. Verweij benadrukte toen dat Cruijff de Spaanse markt goed kent. "Die markt kent Jordi heel goed", aldus de journalist. "En na Farioli hoor je toch wel dat het toch misschien wel weer een goed idee is om in het buitenland te kijken."

Míchel staat momenteel aan het roer bij Girona, dat dit seizoen de achttiende plaats bezet in LaLiga. In het seizoen 2021/2022 promoveerde hij met de club naar het hoogste niveau, waarna Girona zich een jaar later verrassend wist te plaatsen voor de Champions League. Het contract van de trainer loopt nog tot de komende zomer.

