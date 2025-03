Oranje-aanvaller eerlijk: "Ik had langer bij Ajax kunnen blijven"

Justin Kluivert brak al op jonge leeftijd door in het eerste elftal van Ajax. Toch vertrok de aanvaller al in 2018 bij de Amsterdammers. De Oranje-international, die sinds deze interlandweek weer terug is bij het Nederlands elftal, heeft daar nog steeds wel een beetje spijt van.

"Vroeger had ik nog niet veel ervaring. Als ik nu terugkijk had ik misschien langer bij Ajax kunnen blijven", zegt Kluivert tegen Voetbalzone. "Dat was wel beter geweest. Als ik tegen de jongere Justin zou kunnen praten, had ik dat gezegd. Vroeger dacht ik niet zo. Ik had nog geen ervaring en had gewoon een doel. Ik kwam vanuit de jeugd en speelde alles. Dat was heel mooi."

"Mijn doel was om bij wijze van spreken bij FC Barcelona te voetballen. Ik dacht: hoe kan ik daar komen? Ik dacht dat de route die ik nam goed was. Alleen, zo makkelijk gaat dat niet. Ik dacht wél dat het zo makkelijk zou gaan. Toen ik bij Ajax kwam, speelden we de Europa League-finale. Ik dacht dat dat allemaal normaal was. Ik kwam van de jeugd van Ajax en we wonnen altijd toernooien. Nu besef je pas dat dat hele speciale momenten zijn in het voetbal en dat dat niet voor iedereen is weggelegd", aldus Justin Kluivert.