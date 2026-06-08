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Oranje-advies voor Kluivert: "Dan kan hij van meerwaarde zijn"

Gijs Kila
bron: Kick-Off
Justin Kluivert
Justin Kluivert Foto: © BSR Agency

Valentijn Driessen en Mike Verweij zien Justin Kluivert steeds nadrukkelijker als kandidaat voor de nummer tien-positie bij het Nederlands elftal. Volgens de twee journalisten zou de aanvaller van Bournemouth daarmee de huidige verhoudingen op het Oranje-middenveld flink kunnen veranderen.

Driessen vindt dat Kluivert zich niet langer moet richten op een plek op de flank. Daar is de concurrentie volgens hem te groot met spelers als Donyell Malen, Crysencio Summerville en Teun Koopmeiners. In plaats daarvan ziet hij meer kansen voor de aanvallende middenvelder centraal achter de spits. "Ik denk dat Justin Kluivert zich gewoon op de nummer tien-positie moet richten. Als hij het iedere keer blijft invullen als tegen Algerije, dan kan hij wel van meerwaarde zijn. Hij heeft heel veel energie en explosiviteit."

Volgens Driessen mist het huidige middenveld met Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders en Frenkie de Jong bepaalde kwaliteiten. "Ik vind het met Gravenberch, Reijnders en De Jong heel vlak. Er zit weinig dynamiek en verrassing in qua passing naar voren. Met Kluivert krijg je wel een heel ander soort spel. Ik denk dat het Nederlands elftal daar beter van wordt."

Daarbij benadrukt hij dat individuele kwaliteit niet automatisch leidt tot de beste samenstelling. "Die drie die daar nu staan en die iedere keer de kans krijgen, dat zijn misschien wel de beste middenvelders, maar dat betekent niet dat zij ook de beste combinatie vormen."

Verweij sluit zich aan bij die analyse en wijst op de ontwikkeling van Gravenberch als mogelijke factor. Volgens hem zou Reijnders daardoor uiteindelijk zijn basisplaats kunnen verliezen. "Wat dat betreft zijn de panelen wel verschoven, want tegen Spanje speelde Kluivert, Reijnders en Frenkie de Jong. Als je de ontwikkeling van Gravenberch ziet, dan kan ook Reijnders het kind van de rekening kunnen worden."

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