Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Oranje begint WK tegen Japan: BetMGM pakt uit met fraaie odds

Redactie
Oranje-fans in De Kuip
Oranje-fans in De Kuip Foto: © BSR Agency

ADVERTORIAL - Het Nederlands elftal neemt het zondagavond tijdens het WK op tegen Japan. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman is licht favoriet, maar desondanks heeft BetMGM een aantal fraaie odds in petto in aanloop naar de eerste interland van Oranje op het toernooi. 

De quotering op een zege van Nederland staat op 2.02, terwijl een (teleurstellend) gelijkspel tegen Japan nog veel meer geld zou opleveren: 3.55. Heb je helemaal geen vertrouwen in een goed resultaat? Zet dan in op een overwinning van Japan: 3.70

Ook qua doelpuntenmakers kun je dit weekend gaan cashen. Denk dat jij dat Donyell Malen, die in de jeugdopleiding bij Ajax speelde, nu wel een goal gaat maken? Dan keert BetMGM ruim drie keer (3.20) je inleg uit. Durf je een gokje te wagen? Een doelpunt van de voormalig Ajax-spelers Frenkie de Jong (10.00) en Ryan Gravenberch (11.00) levert nog veel meer op! 

Heb je nog geen account bij BetMGM? Voor spelers van 24 jaar en ouder is er een speciale welkomstbonus! 

  • Creëer een account bij BetMGM.
  • Selecteer de Sport Welkomstbonus.
  • Deze bonus is zichtbaar onder "Mijn Aanbiedingen".
  • Stort €10 of meer en zet minimaal €10 in op een pre-match/live weddenschap naar keuze.
  • Na het afwikkelen van deze weddenschap ontvang je 5 Free Bets van €10 per stuk.

*Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+ | Bonus 24+ | Odds fluctueren

Zet in op Nederland tegen Japan!

Het Nederlands elftal begint zondagavond aan het WK met de poulewedstrijd tegen Japan. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Alex Kroes in de Johan Cruijff Arena

'Alex Kroes neemt klein belang in nieuwe club LASK Linz'

0
Maarten Stekelenburg

Stekelenburg schat Oranje-kansen in: "Niet vanzelfsprekend"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wout Weghorst tijdens een training van Oranje in Zeist

VIDEO | Weghorst slooft zich als enige compleet uit in 35 graden

0
Kenneth Taylor in het shirt van Lazio Roma

Taylor over Ajax-tijd: "Toen was het wel een halfjaar strijden"

0
Marc-André ter Stegen

'Ajax geeft niet op en is geobsedeerd met komst van Ter Stegen'

0
Valentijn Driessen

Driessen wijst naar Brobbey: "Dan zit je niet lekker op de bank"

0
Jade Anna toont haar ring van Kenneth Taylor

Kenneth Taylor geeft Jade Anna ring van 60.000 euro: "Echt insane"

0
Jaap Stam en Aad van Toor in de videoclip van Russo

Oud-Ajax-speler schittert in videoclip: "Bijna niet te geloven"

0
Wim Kieft

Kieft looft Ajacied: "Internationale top of niet, die kan voetballen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

'Alex Kroes neemt klein belang in nieuwe club LASK Linz'

Oranje begint WK tegen Japan: BetMGM pakt uit met fraaie odds

Stekelenburg schat Oranje-kansen in: "Niet vanzelfsprekend"

'Ajax-talent blijft miljoenen waard na wisselvallig seizoen'

'Voormalig Ajacied kan Nederland inruilen voor Engelse competitie'

Wout Weghorst: "Die willen dan op vakantie op de foto met me"

Noa Vahle over Oranje-selectie: "Ze balen van die zure mensen"

Theo Janssen transfervrij: "Heb niets meer van die club gehoord"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws