Oranje begint WK tegen Japan: BetMGM pakt uit met fraaie odds
ADVERTORIAL - Het Nederlands elftal neemt het zondagavond tijdens het WK op tegen Japan. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman is licht favoriet, maar desondanks heeft BetMGM een aantal fraaie odds in petto in aanloop naar de eerste interland van Oranje op het toernooi.
De quotering op een zege van Nederland staat op 2.02, terwijl een (teleurstellend) gelijkspel tegen Japan nog veel meer geld zou opleveren: 3.55. Heb je helemaal geen vertrouwen in een goed resultaat? Zet dan in op een overwinning van Japan: 3.70.
Ook qua doelpuntenmakers kun je dit weekend gaan cashen. Denk dat jij dat Donyell Malen, die in de jeugdopleiding bij Ajax speelde, nu wel een goal gaat maken? Dan keert BetMGM ruim drie keer (3.20) je inleg uit. Durf je een gokje te wagen? Een doelpunt van de voormalig Ajax-spelers Frenkie de Jong (10.00) en Ryan Gravenberch (11.00) levert nog veel meer op!
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Zet in op Nederland tegen Japan!
Het Nederlands elftal begint zondagavond aan het WK met de poulewedstrijd tegen Japan. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
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Oranje begint WK tegen Japan: BetMGM pakt uit met fraaie odds
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