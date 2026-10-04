Oranje boekt nipte overwinning op Servië en is nieuwe koploper

Het Nederlands elftal juicht na een doelpunt in het Philips Stadion

Het Nederlands elftal juicht na een doelpunt in het Philips Stadion Foto: © Pro Shots

Het Nederlands elftal heeft zondagavond een belangrijke overwinning geboekt op Servië. In Eindhoven won de ploeg van bondscoach Xavi Hernández met 2-1 dankzij doelpunten van Teun Koopmeiners en Joshua Zirkzee

Virgil van Dijk speelde zijn honderdste interland en vormde samen met Koopmeiners het hart van de verdediging. Noa Lang, Ryan Gravenberch en Tijjani Reijnders keerden terug in de basis nadat zij donderdag tegen Griekenland sterk waren ingevallen. Het eerste gevaar kwam van Mexx Meerdink, die over het doel schoot. Ook Lang en Van Dijk probeerden het, maar zonder succes. Uiteindelijk zorgde Koopmeiners voor de openingstreffer. Zijn scherp aangesneden vrije trap vanaf de rechterkant ging langs iedereen en verdween achter Vanja Milinkovic-Savic.

Lang kon Oranje niet genieten van de voorsprong. Vier minuten later kopte Mihajlo Cvetkovic een voorzet van Aleksa Terzic tussen Van Dijk en Koopmeiners door achter Bart Verbruggen. Servië was vlak voor rust zelfs dicht bij de 1-2. Strahinja Pavlovic kreeg een goede mogelijkheid na een pass van Dusan Tadic, maar wist niet af te ronden. Direct na rust verving Zirkzee Meerdink. Oranje kende een moeizaam begin van de tweede helft, maar Reijnders kreeg wel een grote kans na een pass van Joey Veerman. De middenvelder schoot echter wild naast. Na een uur bracht Hernández Ruben van Bommel, Jorrel Hato en Gjivai Zechiël binnen de lijnen voor Lang, Veerman en Gravenberch. Twintig minuten voor tijd pakte Oranje opnieuw de leiding. Denzel Dumfries gaf laag voor richting de tweede paal. Reijnders hield de bal met moeite binnen en legde terug op Zirkzee, die van dichtbij de 2-1 binnentikte.