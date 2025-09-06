Oranje geen wereldtop: "Polen te makkelijk, Spanje te moeilijk"

Kenneth Perez vindt dat er geen paniek moet ontstaan na het gelijkspel van het Nederlands Elftal tegen Polen. Dat zegt hij in het ESPN-progamma Voetbalpraat. De analist ziet wel een zwakke plek bij het team van Ronald Koeman.

"Ik moet eerlijk zeggen: ik kijk naar iets super onbelangrijks", begint Perez. "Dat komt doordat Nederland te sterk is om niet te overleven in deze poule. Nu speel je 1-1 tegen Polen, who cares? Dan win je van Litouwen, zit je bij de eerste twee en ga je weer naar het WK. Ik hecht er niet te veel waarde aan. De gevestigde namen gaan toch wel door."

De oud-voetballer bevestigt dat Nederland een sterke selectie heeft. "Acht spelers die in Engeland spelen, in de beste competitie ter wereld. Eén van de beste middenvelders ter wereld bij FC Barcelona, eentje bij Internazionale. Dat is allemaal goed. Alleen door zo'n muur heen te komen, dat kan een keer tegenzitten."

Er moeten volgens de Deen een aantal zaken veranderen. "Sowieso de Nederlandse cultuur. Dat is: de vuile meters, in de diepte lopen. Nederlandse voetballers willen over het algemeen alle ballen in de voeten hebben, kijk mij voetballen. Daarom is het ook vaak een herhaling van zetten, waar we naar zitten te kijken."

Ook schaart Perez 'Oranje' niet onder de wereldtop. "Nederland heeft dit soort dingen gewoon tegen zich. Daarom is het ook heel lastig voor het Nederlands elftal, terwijl ze zoveel goede individuele spelers hebben, om zich te meten met de absolute top. Nederland zit in een soort van subtop, waardoor Polen te makkelijk is en Spanje te moeilijk."