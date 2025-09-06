Kick-off
Verweij verklaart Ajax-exit: "Ik denk dat Kroes heel erg schrok"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Oranje geen wereldtop: "Polen te makkelijk, Spanje te moeilijk"

Noah
bron: ESPN
Kenneth Perez
Kenneth Perez Foto: © Pro Shots

Kenneth Perez vindt dat er geen paniek moet ontstaan na het gelijkspel van het Nederlands Elftal tegen Polen. Dat zegt hij in het ESPN-progamma Voetbalpraat. De analist ziet wel een zwakke plek bij het team van Ronald Koeman.

"Ik moet eerlijk zeggen: ik kijk naar iets super onbelangrijks", begint Perez. "Dat komt doordat Nederland te sterk is om niet te overleven in deze poule. Nu speel je 1-1 tegen Polen, who cares? Dan win je van Litouwen, zit je bij de eerste twee en ga je weer naar het WK. Ik hecht er niet te veel waarde aan. De gevestigde namen gaan toch wel door."

De oud-voetballer bevestigt dat Nederland een sterke selectie heeft. "Acht spelers die in Engeland spelen, in de beste competitie ter wereld. Eén van de beste middenvelders ter wereld bij FC Barcelona, eentje bij Internazionale. Dat is allemaal goed. Alleen door zo'n muur heen te komen, dat kan een keer tegenzitten."

Er moeten volgens de Deen een aantal zaken veranderen. "Sowieso de Nederlandse cultuur. Dat is: de vuile meters, in de diepte lopen. Nederlandse voetballers willen over het algemeen alle ballen in de voeten hebben, kijk mij voetballen. Daarom is het ook vaak een herhaling van zetten, waar we naar zitten te kijken."

Ook schaart Perez 'Oranje' niet onder de wereldtop. "Nederland heeft dit soort dingen gewoon tegen zich. Daarom is het ook heel lastig voor het Nederlands elftal, terwijl ze zoveel goede individuele spelers hebben, om zich te meten met de absolute top. Nederland zit in een soort van subtop, waardoor Polen te makkelijk is en Spanje te moeilijk."

James McConnell met Liverpool in de FA Cup

McConnell heeft toekomst bij Liverpool: "Dankt hij aan één kwaliteit"

Mohamed Ihattaren namens Fortuna Sittard

Ihattaren bijt van zich af: "Je moet het bij de feiten houden"

Kenneth Perez

Kenneth Perez: "Ik denk dat het een toevoeging is voor Ajax:

Erik ten Hag

Erik ten Hag genoemd voor FC Twente: "Als je die kunt krijgen..."

Johan Derksen

Johan Derksen doet oproep aan Ajax: "Dan is Vitesse uit de brand"

Bas Nijhuis

Bas Nijhuis laakt klassement: "Maar ik was nergens te vinden..."

Mitchell Dijks bij een uitwedstrijd van Fortuna Sittard

Mitchell Dijks kijkt ogen uit in Vietnam: "Ik moest bijna kotsen"

René van der Gijp

René van der Gijp adviseert Erik ten Hag: "Als ik hem was..."

Brian Brobbey

Brobbey emotioneel na Ajax-transfer: "Ik ga hem wel missen, ja"

Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
