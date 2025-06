Oranje in de Euroborg smaakt naar meer: "Harder dan in de ArenA"

Het Nederlands elftal speelde dinsdagavond niet in de Johan Cruijff ArenA of de Kuip, maar in de Groningse Euroborg. Het bleek een goede beslissing van de KNVB.

Sjoerd Mossou liet zich voor de wedstrijd tegen Malta al zeer enthousiast uit op X over de sfeer in de Euroborg. “We kunnen wel stellen dat er keihard gehost wordt in Groningen, misschien nog wel harder dan bij interlands in bijvoorbeeld De Kuip of de ArenA", schrijft de journalist van het Algemeen Dagblad. “Enorme bereidheid om te hossen in de Euroborg."

Ook Warner van der Louw, journalist voor RTL, Trouw en EW was positief. “De KNVB mag Oranje wedstrijden tegen landen als Malta, Andorra of Liechtenstein vaker buiten de Randstad laten spelen. Prachtig om te zien wat het doet met Groningen dat Oranje er vandaag speelt", klinkt het. "Ook naar Arnhem, Enschede, Heerenveen en Kerkrade zou ik zeggen!”