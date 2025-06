Oranje in Groningen met Weghorst met monsterscore langs Malta

Memphis jaagde deze avond op het record van Robin van Persie, die 50 keer scoorde voor Oranje. Memphis stond voor het duel op 48 goals, maar dankzij twee vroege goals evenaarde hij de prestatie van de legendarische spits. Na 20 minuten op de klok stond het zelfs al 3-0 voor een goal van Virgil van Dijk.

Daarna kon Oranje wat meer achterover gaan hangen. Na meer dan een uur was er weer een moment van opschudding, toen Xavi Simons voor de 4-0 tekende. Daarna ging het snel. Donyell Malen scoorde en een paar minuten later ook Noa Lang.

In de 80ste minuut maakte Malen ook nog zijn tweede waarmee hij voor de 7-0 tekende. Dat was niet het slotakkoord, want ook Micky van de Ven scoorde nog en bepaalde de eindstand op 8-0. Wout Weghorst mocht ook nog invallen, hij verving Justin Kluivert in de 62ste minuut.