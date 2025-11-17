Fozcast
Oud-ploeggenoot onthult: "Henderson deed dan alsof hij me niet kende"
Meldingen
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Oranje kent probleemloze avond en plaatst zich voor WK 2026

Max
bron: Ajax1
Donyell Malen, Tijjani Reijnders en Frenkie de Jong
Donyell Malen, Tijjani Reijnders en Frenkie de Jong Foto: © BSR Agency

Het Nederlands elftal heeft zich maandagavond geplaatst voor het WK. De laatste kwalificatiewedstrijd werd met 4-0 gewonnen van Litouwen. 

Oranje had aan een punt genoeg tegen Litouwen en kon bij een nederlaag eigenlijk ook niet meer ingehaald worden door Polen. Zo'n scenario voltrok zich maandagavond in ieder geval niet. De ploeg van Ronald Koeman had geen enkele moeite met de tegenstander, maar slaagde er alleen niet in om meer dan één keer te scoren voor rust. Na de pauze ging dat een stuk beter. Cody Gakpo, Xavi Simons en Donyell Malen zorgden in vijf minuten voor drie snelle goals en een voorsprong van 4-0. 

Zo plaatst Oranje zich dus officieel voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico volgend jaar zomer. 

Oranje 4-0 Litouwen

16' Reijnders 1-0
58' Gakpo 2-0 (P)
60' Simons 3-0
62' Malen 4-0

Opstelling Oranje: Verbruggen, Timber (64' Geertruida), De Ligt, Van Dijk, Aké, Reijnders, Simons (79' Valente), De Jong (64' Timber), Malen, Depay (63' Emegha), Gakpo (78' Lang)

Gerelateerd:
Jeroen Stekelenburg

Jeroen Stekelenburg oppert oud-Ajacied: "Hij heeft geen club"

0
Fred Grim

KNVB maakt arbiter bekend voor duel tussen Ajax en Excelsior

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Willem van Hanegem

Willem van Hanegem niet enthousiast over Ajax-nieuws: "Niet best"

0
Jinairo Johnson

Ajacied trefzeker bij nipte overwinning Oranje Onder 19

0
Feyenoorder in Amsterdam flink mishandeld

VIDEO | Man met Feyenoord-shirt in Amsterdam in rolstoel gemept

0
Wout Weghorst

Weghorst krijgt veer in zijn reet: "Maakt er gewoon 15 tot 20"

0
Wim Kieft

Wim Kieft snapt niks van Ajacied: "Soms vind ik hem zó blind"

0
Rene van der Gijp en Johan Derksen

Gijp en Derksen lachen om Ajacied: "Hij is zó vol van zichzelf"

0
Alex Kroes en Marijn Beuker

"Marijn Beuker stond gewoon de AZ-opleiding naar Ajax te kopiëren"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd