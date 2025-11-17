Oranje kent probleemloze avond en plaatst zich voor WK 2026

Het Nederlands elftal heeft zich maandagavond geplaatst voor het WK. De laatste kwalificatiewedstrijd werd met 4-0 gewonnen van Litouwen.

Oranje had aan een punt genoeg tegen Litouwen en kon bij een nederlaag eigenlijk ook niet meer ingehaald worden door Polen. Zo'n scenario voltrok zich maandagavond in ieder geval niet. De ploeg van Ronald Koeman had geen enkele moeite met de tegenstander, maar slaagde er alleen niet in om meer dan één keer te scoren voor rust. Na de pauze ging dat een stuk beter. Cody Gakpo, Xavi Simons en Donyell Malen zorgden in vijf minuten voor drie snelle goals en een voorsprong van 4-0.

Zo plaatst Oranje zich dus officieel voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico volgend jaar zomer.

Oranje 4-0 Litouwen

16' Reijnders 1-0

58' Gakpo 2-0 (P)

60' Simons 3-0

62' Malen 4-0

Opstelling Oranje: Verbruggen, Timber (64' Geertruida), De Ligt, Van Dijk, Aké, Reijnders, Simons (79' Valente), De Jong (64' Timber), Malen, Depay (63' Emegha), Gakpo (78' Lang)