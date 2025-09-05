Oranje meldt domper: Frenkie de Jong verlaat trainingskamp

Het Nederlands elftal moet het zondag tegen Litouwen zonder Frenkie de Jong doen. De middenvelder is geblesseerd naar huis gegaan.

De Jong heeft donderdag een lichte blessure opgelopen tegen Polen (1-1) en heeft het trainingskamp van Oranje daarom vroegtijdig verlaten, zo meldt de bond vrijdagavond.

Aanstaande zondag neemt Oranje het op tegen Litouwen en moet Ronald Koeman dus een vervanger kiezen voor de geblesseerde De Jong. "Jerdy Schouten zou een logische vervanger kunnen zijn", zo oordeelt Maarten Wijffels. "Al kan tegne een klein land ook pak 'm beet offensievere optie als Quinten Timber of Justin Kluivert."