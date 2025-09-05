Kick-off
Verweij verklaart Ajax-exit: "Ik denk dat Kroes heel erg schrok"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Ajax historie & oud-spelers

Oranje meldt domper: Frenkie de Jong verlaat trainingskamp

Max
bron: X (voorheen Twitter)
Frenkie de Jong
Frenkie de Jong Foto: © BSR Agency

Het Nederlands elftal moet het zondag tegen Litouwen zonder Frenkie de Jong doen. De middenvelder is geblesseerd naar huis gegaan. 

De Jong heeft donderdag een lichte blessure opgelopen tegen Polen (1-1) en heeft het trainingskamp van Oranje daarom vroegtijdig verlaten, zo meldt de bond vrijdagavond. 

Aanstaande zondag neemt Oranje het op tegen Litouwen en moet Ronald Koeman dus een vervanger kiezen voor de geblesseerde De Jong. "Jerdy Schouten zou een logische vervanger kunnen zijn", zo oordeelt Maarten Wijffels. "Al kan tegne een klein land ook pak 'm beet offensievere optie als Quinten Timber of Justin Kluivert."

Video’s
Kenneth Perez

Kenneth Perez: "Ik denk dat het een toevoeging is voor Ajax:

0
Erik ten Hag

Erik ten Hag genoemd voor FC Twente: "Als je die kunt krijgen..."

0
Johan Derksen

Johan Derksen doet oproep aan Ajax: "Dan is Vitesse uit de brand"

0
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis laakt klassement: "Maar ik was nergens te vinden..."

0
Mitchell Dijks bij een uitwedstrijd van Fortuna Sittard

Mitchell Dijks kijkt ogen uit in Vietnam: "Ik moest bijna kotsen"

0
René van der Gijp

René van der Gijp adviseert Erik ten Hag: "Als ik hem was..."

0
Brian Brobbey

Brobbey emotioneel na Ajax-transfer: "Ik ga hem wel missen, ja"

0
