Oranje moet vrezen: "Nederland is echt kansloos tegen Marokko"
Nordin Ghouddani heeft het volste vertrouwen in Marokko tijdens het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De host van Mocro Inside denkt dat zijn land beter is dan Oranje.
“Nederland speelt heel plichtmatig voetbal. Bij Marokko is niks plichtmatig, dat is echt met het hart", sprak hij bij Vandaag Inside. "Die mentaliteit die ze vroeger niet hadden, zoals het omschakelen, hebben ze nu wel. Als je al ziet hoeveel meters Brahim Díaz omschakelt, dat is niet normaal" constateert Ghouddani.
“Ze werken keihard én hebben de techniek en klasse om het elk land lastig te maken", voorspelt hij. Presentator Wilfred Genee haakt vervolgens in en wijst naar een scenario waarbij het Nederlands elftal tegen Marokko speelt in de volgende ronde. “Zoals ik het nu zie, is Nederland kansloos. Zoals Nederland de laatste tijd heeft gespeeld, is het écht kansloos, dat meen ik serieus", besluit Ghouddani.
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