Verweij verklaart Ajax-exit: "Ik denk dat Kroes heel erg schrok"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Oranje op bezoek in Litouwen: BetMGM pakt uit met mooie odds

Redactie
De mascotte van Oranje in De Kuip
De mascotte van Oranje in De Kuip Foto: © Pro Shots

ADVERTORIAL - Ajax heeft natuurlijk een vrij weekend, maar dat betekent niet dat er niet gevoetbald wordt. Zo speelde het Nederlands elftal donderdagavond met 1-1 gelijk tegen Polen en neemt Oranje het zondag op tegen Litouwen. En BetMGM pakt uit met een aantal mooie quoteringen!

De wedstrijd in Groep G van de WK kwalificatie wordt om 18:00 uur afgetrapt in Kaunas en een overwinning levert je een odd op van 1,60. Denk jij dat voormalig Ajacied Justin Kluivert weet te scoren? Dan keert BetMGM 3.15 keer de inleg uit. Een doelpunt van Frenkie de Jong levert zelfs 7.50 keer je inleg op. 

Heb je nog geen account bij BetMGM? Voor spelers van 24 jaar en ouder is er een speciale welkomstbonus

  • Creëer een account bij BetMGM.
  • Selecteer de Sport Welkomstbonus.
  • Deze bonus is zichtbaar onder "Mijn Aanbiedingen".
  • Stort €10 of meer en zet minimaal €10 in op een pre-match/live weddenschap naar keuze.
  • Na het afwikkelen van deze weddenschap ontvang je 5 Free Bets van €10 per stuk.

* Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+ | Bonus 24+ | Odds fluctueren

Zet in op Nederland tegen Litouwen!

Het Nederlands elftal speelt zondagavond de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Litouwen. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Silvano Vos

'Voormalig overbodige Ajax-speler bij AC Milan naar Zwitserland'

0
Jade Anna van Vliet

Jade Anna van Vliet 'dik' genoemd: "Ook ik struggle nog elke dag"

0
Video’s
Kenneth Perez

Kenneth Perez: "Ik denk dat het een toevoeging is voor Ajax:

0
Erik ten Hag

Erik ten Hag genoemd voor FC Twente: "Als je die kunt krijgen..."

0
Johan Derksen

Johan Derksen doet oproep aan Ajax: "Dan is Vitesse uit de brand"

0
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis laakt klassement: "Maar ik was nergens te vinden..."

0
Mitchell Dijks bij een uitwedstrijd van Fortuna Sittard

Mitchell Dijks kijkt ogen uit in Vietnam: "Ik moest bijna kotsen"

0
René van der Gijp

René van der Gijp adviseert Erik ten Hag: "Als ik hem was..."

0
Brian Brobbey

Brobbey emotioneel na Ajax-transfer: "Ik ga hem wel missen, ja"

0
0 reacties
