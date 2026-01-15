Oranje-opponent Tunesië heeft nieuwe bondscoach, Kluivert grijpt mis

Sabri Lamouchi is officieel aangesteld als nieuwe bondscoach van Tunesië. De Tunesische voetbalbond (FTF) maakte het nieuws bekend via haar officiële kanalen. De 54-jarige Fransman, die twaalf keer voor Frankrijk uitkwam, tekent een contract dat hem tot medio 2028 aan het nationale team bindt en volgt Sami Trabelsi op.

Trabelsi werd ontslagen na de nederlaag tegen Mali in de achtste finale, ondanks een vlekkeloze WK-kwalificatie met negen overwinningen en één gelijkspel. Tegen Mali speelde Tunesië een uur lang en zelfs de verlenging met een man meer, maar verloor uiteindelijk na strafschoppen. Voor het WK 2026 is Tunesië ingedeeld in dezelfde groep als het Nederlands elftal. Het groepsduel staat gepland op 26 juni in Kansas City.

Lamouchi werd gekozen na een korte zoektocht, waarbij ook namen als Patrick Kluivert en oud-Nice-trainer Franck Haise werden overwogen. Lamouchi beschikt over ruime ervaring als coach, zowel bij nationale teams als op clubniveau. Hij leidde eerder Ivoorkust en stond aan het roer bij clubs als Stade Rennes, Nottingham Forest en Cardiff City. In het Midden-Oosten trainde hij onder meer Al-Duhail, Al-Riyadh en zijn meest recente club, Al-Diriyah, waar hij eind 2025 vertrok.

Als speler had Lamouchi een indrukwekkende loopbaan bij clubs zoals AS Monaco, Internazionale en Olympique Marseille. Zijn eerdere ervaring als bondscoach van Ivoorkust kende hoogte- en dieptepunten: in 2013 werd het team uitgeschakeld in de kwartfinale van de Afrika Cup en tijdens het WK 2014 in Brazilië strandde Ivoorkust al in de groepsfase.