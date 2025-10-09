Het laatste Ajax Nieuws
Oranje opstelling bekend: Koeman kiest voor Weghorst in de spits
Wout Weghorst bij Oranje Foto: © Pro Shots
Bondscoach Ronald Koeman heeft gekozen voor Wout Weghorst in de spits. De Ajax-spits vervolgt met het Nederlands elftal de weg naar het WK 2026. De koploper in de kwalificatiegroep neemt het donderdagavond op tegen hekkensluiter Malta.
Oranje begint aan de terugwedstrijden nadat alle tegenstanders al één keer zijn gespeeld. In juni won Nederland met 8-0 van Malta. Memphis Depay, goed voor twee goals in dat duel, begint donderdag niet in de basis, Weghorst zal hem vervangen. Ook Mexx Meerdink is geblesseerd. Het duel in Malta begint om 20.45 uur.
De opstelling van Oranje: Verbruggen; Dumfries, Timber, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Gravenberch, Reijnders; Frimpong, Weghorst, Gakpo.
