'Heitinga niet blij met kritiek': "Nu is hij woedend denk ik"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Oranje opstelling bekend: Koeman kiest voor Weghorst in de spits

Cherine
Wout Weghorst bij Oranje
Wout Weghorst bij Oranje Foto: © Pro Shots

Bondscoach Ronald Koeman heeft gekozen voor Wout Weghorst in de spits. De Ajax-spits vervolgt met het Nederlands elftal de weg naar het WK 2026. De koploper in de kwalificatiegroep neemt het donderdagavond op tegen hekkensluiter Malta.

Oranje begint aan de terugwedstrijden nadat alle tegenstanders al één keer zijn gespeeld. In juni won Nederland met 8-0 van Malta. Memphis Depay, goed voor twee goals in dat duel, begint donderdag niet in de basis, Weghorst zal hem vervangen. Ook Mexx Meerdink is geblesseerd. Het duel in Malta begint om 20.45 uur.

De opstelling van Oranje: Verbruggen; Dumfries, Timber, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Gravenberch, Reijnders; Frimpong, Weghorst, Gakpo.

John Heitinga kijkt bedenkelijk

'Heitinga niet blij met kritiek': "Nu is hij woedend denk ik"

Valentijn Driessen

Driessen ziet rol voor Ajacied bij Oranje: "Daar twijfel ik niet aan"

Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro kijkt naar Ajax: "Trainer mag je snel afschieten"

Sherida Spitse in het Letzigrund Stadion

LIVESTREAM | Ajax Vrouwen speelt Europa Cup-voorronde in Zwitserland

Kees Smit

Kees Smit kon ook naar Ajax: "Ik had een beter gevoel bij hen"

Rob Jansen

Rob Jansen geeft inkijk: "Bij Ajax heb je te maken met colonnes"

John Heitinga en Sven Mislintat

"Als Heitinga verliest van Sparta wordt de druk echt immens"

Anco Jansen namens ESPN

Jansen verbaasd bij Ajax: "Mag hij maar een half uur spelen?"

René Wagelaar bij VoetbalTijd

René Wagelaar: "Hij was nooit doorgebroken bij Ajax, never nooit"

Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
Bekijk de hele stand
