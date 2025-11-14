Kick-off
Geelen bevestigt: zoektocht naar nieuwe trainer geen topprioriteit
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Oranje overtuigt niet en is nog niet helemaal zeker van WK-deelname

Max
bron: Ajax1
Het Nederlands elftal
Het Nederlands elftal Foto: © Pro Shots

Het Nederlands elftal heeft het verzuimd om zich alvast te plaatsen voor het WK. Vrijdagavond werd er 1-1 gespeeld tegen Polen. 

Het Nederlands elftal speelde de eerste helft niet overtuigend en werd daar vlak voor rust voor gestraft. Jakub Kaminski kon in de omschakeling zo doorlopen naar de goal van Bart Verbruggen en versloeg de doelman. Direct na rust trok Oranje de stand weer gelijk. Memphis Depay reageerde alert en maakte de rebound van een poging van Donyell Malen af.  

Nadat de wedstrijd even werd stilgelegd vanwege vuurwerk op het veld, ging Oranje in de slotfase op zoek naar de overwinning en het felbegeerde WK-ticket, maar was ook Polen nog gevaarlijk. Nederland is daardoor nog niet helemaal zeker van de eerste plek in de groep. Maandagavond sluit het Nederlands elftal de kwalificatiereeks af met een wedstrijd tegen hekkensluiter Litouwen. 

Polen 1-1 Oranje

43' Kaminski 1-0
47' Depay 1-1

Opstelling Oranje: Verbruggen, Van de Ven, Van Dijk, Timber, Geertruida (74' Van Hecke), De Jong, Kluivert (74' Reijnders), Gravenberch (89' Schouten), Gakpo, Depay (89' Emegha), Malen

