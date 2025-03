Oranje pijnlijk na penalty's uitgeschakeld in de Nations League

Nederland werd in de eerste helft een paar keer goed gered door keeper Bart Verbruggen, maar hij kon niet voorkomen dat Mikel Oyarzabal vanaf 11 meter binnenschoot na een overtreding van Jan-Paul van Hecke. Vooral Nico Williams zorgde voor problemen bij de defensie van Oranje.

In de tweede helft kreeg Oranje een penalty en was het Memphis Depay die 1-1 maakte. Toch was het weer Oyarzabal die trefzeker was met een beetje geluk, maar Oranje maakte al snel weer 2-2 via een geweldige goal van Ian Maatsen. Oranje ging op zoek naar de winnende, maar werd het toch verlengen. Spanje kwam via een magisch moment van Lamine Yamal echter op 2-3. Oranje toonde wederom veerkracht en Xavi Simons scoorde vanaf de stip de gelijkmaker. In de strafschoppenserie was het echter Spanje wat de penalty's beter nam.