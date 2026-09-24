Oranje speelt gelijk bij debuut Xavi; weifelend optreden Ter Stegen

Het Nederlands elftal is niet verder gekomen dan een 0-1 nederlaag tegen Duitsland. Oranje maakte bij vlagen best een goede indruk en zag twee doelpunten afgekeurd worden, maar kreeg uiteindelijk geen loon naar werken.

In de 32ste minuut opende Duitsland de score. Brian Brobbey raakte geblesseerd en de Duitsers leken te doen alsof ze de bal uit zouden spelen. Dit deden ze echter niet, waarna ze profiteerden van gesnurk van Oranje. De bal kwam voor de voeten van Felix Nmecha en hij zette de 0-1 op het scorebord. En dat was tevens de ruststand.

In de eerste minuten van de wedstrijd trok Duitsland het initiatief naar zich toe. De ploeg van de eveneens debuterende bondscoach Jürgen Klopp kreeg enkele kansen, maar scoren lukte niet. Na deze openingsfase kroop ook Oranje wat uit haar schulp en Nederland leek ook op voorsprong te komen. De treffer van Virgil van Dijk werd echter om onbegrijpelijke redenen afgekeurd door de slecht fluitende scheidsrechter Alejandro Hernández Hernández.

Na de pauze kwam Oranje goed uit de kleedkamer. De ploeg van Xavi was gevaarlijk en leek opnieuw de eerste treffer onder de Spaanse bondscoach te scoren. Na een scrimmage schoot debutant Mexx Meerdink de bal binnen, maar opnieuw werd de goal afgekeurd. Ditmaal vanwege een overtreding(?) van Virgil van Dijk. Even later kreeg diezelfde Meerdink dé kans op de gelijkmaker, maar hij kwam net tekort om de bal binnen te tikken.

Ook in het tweede gedeelte van de tweede helft probeerde Oranje aan te dringen. De ploeg werd nog enkele keren gevaarlijk door een standaardsituatie van Joey Veerman, maar uitgespeelde kansen werden er niet meer klaargespeeld. Het Nederlands elftal kwam in Amsterdam niet verder dan een 0-1 nederlaag tegen Duitsland.

Zo'n tien minuten voor tijd mocht Ruben van Bommel zijn debuut maken in Oranje en dat deed de PSV'er met verve. Een eerste schot werd nog gekeerd door Ter Stegen, maar vlak voor tijd was het wél raak voor Oranje. Van Bommel snoepte de bal af van Serge Gnabry en met een prachtige bal buitenkant voet bereikte hij Cody Gakpo, die Oranje op 1-1 zette. En dat was tevens de eindstand.

Names Ajax stond alleen Marc ter Stegen binnen de lijnen. De doelman van Duitsland speelde geen ijzersterke wedstrijd en leidde zelfs enkele kansen van Oranje in met slordig balverlies. Toch stapte de Ajacied wel met drie punten van het veld in de Johan Cruijff Arena.

Opstelling Oranje: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, Timber (57. Veerman), Reijnders (83. Til); Summerville (83. Van Bommel), Brobbey (35. Meerdink), Gakpo.