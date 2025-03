Oranje speelt gelijk tegen Spanje, Hato beleeft dubbele domper

Het Nederlands elftal heeft donderdagavond in De Kuip met 2-2 gelijkgespeeld tegen Spanje in de kwartfinale van de Nations League.

Ajax-verdediger Jorrel Hato beleefde een lastige avond. Hij ging in de openingsfase in de fout, wat leidde tot de 0-1 van Nico Williams. Na rust kreeg Hato bovendien rood na een stevige charge op Robin Le Normand.

Na de rode kaart van Hato in de 81e minuut moest Oranje in de slotfase alle zeilen bijzetten. Matthijs de Ligt kwam als vervanger in het veld, maar kon niet voorkomen dat Mikel Merino in de 92e minuut de gelijkmaker binnenschoot. De return volgt op 23 maart in Valencia.

Justin Kluivert leverde eerder in de wedstrijd de assist op de gelijkmaker van Cody Gakpo. Kenneth Taylor, Brian Brobbey en Youri Baas bleven de hele wedstrijd op de bank.