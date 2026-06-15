Oranje speelt op WK gelijk tegen Japan; Wout Weghorst bankzitter

Het Nederlands elftal heeft op zondagavond haar eerste duel op het WK tegen Japan gespeeld. De ploeg van Ronald Koeman speelde het duel met 2-2 gelijk. Daardoor zal het flink aan de bak moeten in de resterende duels tegen Tunesië en Zweden. Ajax-spits Wout Weghorst bleef negentig minuten op de bank zitten.

Oranje begint voortvarend aan de wedstrijd en weet via Donyell Malen gelijk een grote kans te creëren. Het schot van de aanvaller wordt echter gekeerd door doelman Zion Suzuki. Na de drinkpauze is het weer Malen die gevaarlijk wordt. Uit een door hem zelf versierde corner kopt hij op Suzuki.

Een indirecte vrije trap een paar minuten later zorgt ook voor groot gevaar. Gakpo krijgt de bal voor zijn voeten, maar zijn schot gaat over door een glijpartij. Aan de andere kant weet Nakamura gevaarlijk te worden voor Japan. Zijn schot gaat echter net naast. Vervolgens wordt ook Ueda gevaarlijk. Zijn schot belandt in het zijnet.