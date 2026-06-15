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Oranje speelt op WK gelijk tegen Japan; Wout Weghorst bankzitter

Joram

Het Nederlands elftal heeft op zondagavond haar eerste duel op het WK tegen Japan gespeeld. De ploeg van Ronald Koeman speelde het duel met 2-2 gelijk. Daardoor zal het flink aan de bak moeten in de resterende duels tegen Tunesië en Zweden. Ajax-spits Wout Weghorst bleef negentig minuten op de bank zitten.

Oranje begint voortvarend aan de wedstrijd en weet via Donyell Malen gelijk een grote kans te creëren. Het schot van de aanvaller wordt echter gekeerd door doelman Zion Suzuki. Na de drinkpauze is het weer Malen die gevaarlijk wordt. Uit een door hem zelf versierde corner kopt hij op Suzuki.

Een indirecte vrije trap een paar minuten later zorgt ook voor groot gevaar. Gakpo krijgt de bal voor zijn voeten, maar zijn schot gaat over door een glijpartij. Aan de andere kant weet Nakamura gevaarlijk te worden voor Japan. Zijn schot gaat echter net naast. Vervolgens wordt ook Ueda gevaarlijk. Zijn schot belandt in het zijnet.

Na de rust weet Nederland vrijwel direct te scoren. Na een uitstekende voorzet van Gravenberch stuurt aanvoerder Virgil van Dijk de bal met veel gevoel naar de hoek. Japan heeft echter weinig tijd nodig om de schade weer te herstellen. Voormalig FC Twente-speler Keito Nakamura is degene die weet te scoren. Zijn uithaal vanaf randje zestien vindt de linkerhoek.

Nederland weet kort daarop echter alweer te scoren. Het is Crysencio Summerville die met een uithaal vanaf de rand van de zestienmeter het net vindt. Zijn poging gaat er via de binnenkant van de paal in. Japan zet vervolgens aan om de gelijkmaker te maken.

Oranje blijft vervolgens gevaarlijker. Cody Gakpo weet in de 71ste minuut ook gevaar te stichten, maar zijn poging in de korte hoek wordt gestopt. Japan weet echter toch nog terug te komen. Daichi Kamada maakt in de 89ste minuut gelijk, nadat hij Virgil van Dijk klopt in een luchtduel. Hier blijft het bij, waardoor Nederland gelijk speelt. 

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