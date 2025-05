Oranje speelt twee WK-kwalificatieduels in Johan Cruijff ArenA

Oranje zit in de groep met Finland, Malta Polen en Litouwen. De vier thuiswedstrijden worden gespeeld in de Johan Cruijff ArenA (twee keer), de Kuip en de Groningse Euroborg. In Amsterdam ontvangt de ploeg van Ronald Koeman volgend seizoen Finland en Litouwen.

Het Nederlands elftal begin op zaterdag 7 juni met een uitwedstrijd in Finland.