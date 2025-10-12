Oranje-supporters storen zich aan sfeer in ArenA: "Wat een drama"

Het Nederlands elftal maakte zondagavond indruk met een overtuigende 4-0 overwinning op Finland in de Johan Cruijff ArenA, maar volgens veel supporters bleef één belangrijk element volledig achter: de sfeer in het stadion. Terwijl de ploeg van Ronald Koeman swingend voetbal liet zien, viel de beleving op de tribunes flink tegen.

Op sociale media klonk dan ook stevige kritiek op het publiek in Amsterdam. "Zitten op een sfeervak. Wat een drama", schreef een aanwezige supporter op X. "Doodse stilte en boos kijken als je ‘kut’ roept" Een ander was nog scherper: "Slaapverwekkende sfeer, Oranje-publiek is echt statisch. Hebben die geld gekregen om het stadion te vullen, net als bij het WK in Qatar?"

De kritiek hield daar niet op. "Wat een sfeer. Ik heb begrafenissen meegemaakt waar we na vijf minuten de polonaise liepen langs de kist", sneerde een fan. Een andere supporter had een duidelijke oplossing voor het gebrek aan beleving: "Wedstrijden lekker in De Kuip laten spelen."