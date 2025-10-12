KieftJansenEgmondGijp
Kieft duidelijk: "Bij Ajax gespeeld, maar ik vind PSV net zo leuk"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Nederlands elftal

Oranje-supporters storen zich aan sfeer in ArenA: "Wat een drama"

Amber
Fans van het Nederlands elftal in de Johan Cruijff ArenA
Fans van het Nederlands elftal in de Johan Cruijff ArenA Foto: © BSR Agency

Het Nederlands elftal maakte zondagavond indruk met een overtuigende 4-0 overwinning op Finland in de Johan Cruijff ArenA, maar volgens veel supporters bleef één belangrijk element volledig achter: de sfeer in het stadion. Terwijl de ploeg van Ronald Koeman swingend voetbal liet zien, viel de beleving op de tribunes flink tegen.

Op sociale media klonk dan ook stevige kritiek op het publiek in Amsterdam. "Zitten op een sfeervak. Wat een drama", schreef een aanwezige supporter op X. "Doodse stilte en boos kijken als je ‘kut’ roept" Een ander was nog scherper: "Slaapverwekkende sfeer, Oranje-publiek is echt statisch. Hebben die geld gekregen om het stadion te vullen, net als bij het WK in Qatar?"

De kritiek hield daar niet op. "Wat een sfeer. Ik heb begrafenissen meegemaakt waar we na vijf minuten de polonaise liepen langs de kist", sneerde een fan. Een andere supporter had een duidelijke oplossing voor het gebrek aan beleving: "Wedstrijden lekker in De Kuip laten spelen."

Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart

Van Hooijdonk geeft oud-Ajacied complimenten: "Veel diepgang"

Wout Weghorst in Oranje

Nederlands elftal zet stap richting kwalificatie voor WK 2026

