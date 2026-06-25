Oranje torenhoog favoriet tegen Tunesië: fraaie odds van BetMGM
ADVERTORIAL - Het Nederlands elftal neemt het in de derde interland van het WK op tegen Tunesië. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman is torenhoog favoriet, maar desondanks heeft BetMGM een aantal fraaie odds in petto in aanloop naar de laatste groepswedstrijd.
De quotering op een zege van Nederland staat op 1.13, terwijl een (teleurstellend) gelijkspel tegen de hekkensluiter van groep F nog veel meer geld zou opleveren: 8.50. Denk je dat Oranje voor een 'strategische nederlaag' gaat met het oog op de loting? Zet dan in op een overwinning van Tunesië: 23.00.
Ook qua doelpuntenmakers kun je dit weekend gaan cashen. Denk dat jij dat Donyell Malen, die in de jeugdopleiding bij Ajax speelde, nu wel een goal gaat maken? Dan keert BetMGM bijna drie keer (2.45) je inleg uit. Durf je een gokje te wagen? Een doelpunt van de voormalig Ajax-spelers Ryan Gravenberch (7.00) of Frenkie de Jong (7.00) levert nog veel meer op!
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Het Nederlands elftal speelt in de nacht van donderdag op vrijdag de laatste groepswedstrijd op het WK tegen Tunesië. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Oranje torenhoog favoriet tegen Tunesië: fraaie odds van BetMGM
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