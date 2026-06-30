Samenvatting: Oranje verlaat WK na pijnlijk verlies tegen Marokko
Nederland is uitgeschakeld op het WK na een pijnlijke nederlaag tegen Marokko in de achtste finale. Na 120 minuten stond het 1-1, waarna de Atlas Leeuwen de strafschoppenserie met 2-3 wonnen.
Bondscoach Ronald Koeman verraste met een systeemwijziging en koos voor een defensie met vijf man. Oranje had het in de openingsfase lastig en mocht Bart Verbruggen danken voor meerdere knappe reddingen. Marokko kreeg de beste kansen voor rust, terwijl ook enkele stevige duels en een omstreden moment met Azzedine Ounahi de aandacht trokken. Na rust bleef Marokko de bovenliggende partij, maar invaller Wout Weghorst stond aan de basis van de openingstreffer van Cody Gakpo, die Nederland op voorsprong zette.
In de blessuretijd van de tweede helft kopte Marokko alsnog de gelijkmaker binnen, waardoor een verlenging noodzakelijk was. Daarin hield Verbruggen Oranje met een spectaculaire redding opnieuw op de been, maar doelpunten vielen niet meer. In de daaropvolgende strafschoppenserie bleek Marokko uiteindelijk het koelbloedigst, waardoor het WK voor Nederland ten einde is en de Marokkanen zich plaatsen voor de kwartfinale.
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Samenvatting: Oranje verlaat WK na pijnlijk verlies tegen Marokko
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