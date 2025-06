Oranje verslaat Finland zonder moeite; Weghorst maakt minuten

Het Nederlands elftal startte op zaterdagavond haar kwalificatiecampagne voor het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Oranje mocht op bezoek bij Finland en kende een prima start: 0-2.

Wout Weghorst en Jorrel Hato begonnen beiden op de bank. Nederland begon goed aan de wedstrijd. Via Memphis wist het na zes minuten al de 0-1 te maken. Oranje wist zich via Denzel Dumfries na 23 minuten zelfs al op een comfortabele 0-2 te zetten.

Oranje hield vervolgens zonder veel moeite stand, in een wedstrijd waarin weinig spectaculairs gebeurde. Halverwege de tweede helft mocht Wout Weghorst het veld nog inkomen. Hij verving doelpuntenmaker Memphis. Het hield echter niet over en Weghorst wist amper in kansrijke positie te komen. De stand bleef dan ook bij 0-2.