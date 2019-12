Geschreven door Mitch Marinus 30 dec 2019 om 20:12

Luis Manuel Orejuela heeft Ajax per direct verlaten en gaat aan de slag bij Cruzeiro, waar hij het afgelopen seizoen al op huurbasis speelde. De Braziliaanse club bevestigt de overname van de Colombiaan via de officiële kanalen.

Orejuela kwam in het de zomer van 2017 naar Amsterdam, maar kwam slechts tot één eredivisie-duel, als invaller op bezoek bij AZ. De verdediger maakte verder vooral minuten in Jong Ajax en werd afgelopen seizoen al verhuurd aan Cruzeiro, dat een optie tot koop had bedongen. De Braziliaanse club, waar Orejuela volgens Transfermarkt.nl 23 wedstrijden speelde, maakt nu dus gebruik van deze optie.