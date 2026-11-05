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Ørjasæter of Daal naar Ajax? "Dan is hij helemaal onbetaalbaar"

Niek

Sondre Ørjasæter heeft zich afgelopen zondag op bijzondere wijze in de kijker gespeeld. De aanvaller van FC Twente was met vijf assists de grote uitblinker in de met 0-9 gewonnen uitwedstrijd tegen Excelsior. Het is een prestatie die al 66 jaar niet meer was voorgekomen. De laatste speler die vijf keer een doelpunt voorbereidde in één wedstrijd was Feyenoord-icoon Coen Moulijn.

Daardoor zal de belangstelling voor de buitenspeler mogelijk verder toenemen. In de podcast Kick-off werd zelfs de vraag gesteld of Ørjasæter een interessante speler voor Ajax zou zijn. Mike Verweij ziet dat wel zitten, al verwacht hij dat de Noorse vleugelaanvaller financieel onhaalbaar is. "Onbetaalbaar, maar eens", reageert de verslaggever, die laat vallen dat de club uit Amsterdam in januari wel een nieuwe linksbuiten wil halen. 

Valentijn Driessen is minder enthousiast over de prestatie tegen Excelsior. Hij vindt dat Ørjasæter zelf vaker moet scoren. "Tegen Excelsior... Het zou wel leuk zijn voor die jongen als hij zelf ook wat meer gaat scoren", constateert hij. "Maar wat Mike (Verweij, red.) zegt, dan is hij helemaal onbetaalbaar. Hij krijgt genoeg kansen om te scoren, maar dat doet hij te weinig. Dus een cursusje afwerken bij Wout Weghorst", adviseert Driessen. 

Vervolgens wordt de naam van Ro-Zangelo Daal geopperd als versterking voor Ajax. Driessen was afgelopen weekend echter niet onder de indruk van de linksbuiten. "Hij doet iedere keer hetzelfde en hij blijft ermee doorgaan", constateert hij. "Als het niet lukt, dan moet je afwisseling in je spel hebben. Het was iedere keer in de bal komen en Rosa opzoeken. Dat werd een soort prestigestrijd. En die Rosa is wel een kuitenbijter. Die laat niet los. Dan zal je een hele goede passeerbeweging moeten hebben. Maar dan probeert hij het alsnog. Dat vond ik zo armoedig. Daar moet hij grote stappen in maken", besluit Driessen. 

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