Ørjasæter of Daal naar Ajax? "Dan is hij helemaal onbetaalbaar"

Sondre Ørjasæter heeft zich afgelopen zondag op bijzondere wijze in de kijker gespeeld. De aanvaller van FC Twente was met vijf assists de grote uitblinker in de met 0-9 gewonnen uitwedstrijd tegen Excelsior. Het is een prestatie die al 66 jaar niet meer was voorgekomen. De laatste speler die vijf keer een doelpunt voorbereidde in één wedstrijd was Feyenoord-icoon Coen Moulijn.

Daardoor zal de belangstelling voor de buitenspeler mogelijk verder toenemen. In de podcast Kick-off werd zelfs de vraag gesteld of Ørjasæter een interessante speler voor Ajax zou zijn. Mike Verweij ziet dat wel zitten, al verwacht hij dat de Noorse vleugelaanvaller financieel onhaalbaar is. "Onbetaalbaar, maar eens", reageert de verslaggever, die laat vallen dat de club uit Amsterdam in januari wel een nieuwe linksbuiten wil halen.

Valentijn Driessen is minder enthousiast over de prestatie tegen Excelsior. Hij vindt dat Ørjasæter zelf vaker moet scoren. "Tegen Excelsior... Het zou wel leuk zijn voor die jongen als hij zelf ook wat meer gaat scoren", constateert hij. "Maar wat Mike (Verweij, red.) zegt, dan is hij helemaal onbetaalbaar. Hij krijgt genoeg kansen om te scoren, maar dat doet hij te weinig. Dus een cursusje afwerken bij Wout Weghorst", adviseert Driessen.