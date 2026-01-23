Osasuna deelt alle details, dit kan Ajax overhouden aan Moro

Osasuna heeft helderheid gegeven over de voorwaarden van de transfer van Raúl Moro, die definitief is overgekomen van Ajax. De Spaanse club bevestigt dat er in eerste instantie vijf miljoen euro is betaald voor vijftig procent van de economische rechten van de vleugelaanvaller. Door prestatiebonussen kan dat bedrag in de komende jaren verder oplopen.

Hoewel de deal snel werd afgerond, deden er verschillende verhalen de ronde over de precieze afspraken. Osasuna schept nu duidelijkheid. In een verklaring laat de club weten: "Daarnaast zijn beide clubs een reeks collectieve en individuele prestatiegerelateerde mijlpalen overeengekomen." Welke doelstellingen dat precies zijn, wordt niet gespecificeerd.

Wel is duidelijk hoe de constructie werkt. Voor elke behaalde mijlpaal ontvangt Ajax nog eens 500.000 euro. In totaal kan dat de Amsterdammers maximaal drie miljoen euro extra opleveren. Tegelijkertijd verwerft Osasuna bij elke bonusbetaling nog eens vijf procent van de economische rechten van Moro. Als alle voorwaarden worden gehaald, kan de club uiteindelijk tachtig procent van die rechten in handen krijgen.

Opvallend is ook de afkoopclausule die Osasuna in het contract heeft opgenomen. Mocht een andere club de 23-jarige aanvaller in de toekomst in één keer willen overnemen, dan moet er maar liefst vijftig miljoen euro worden neergelegd.

Moro, voor wie Ajax afgelopen zomer nog ruim tien miljoen euro betaalde, wordt donderdagavond om 18.30 uur officieel gepresenteerd in Spanje. Zijn debuut kan mogelijk al snel volgen: zaterdag speelt Osasuna, momenteel twaalfde in La Liga, om 13.00 uur de uitwedstrijd tegen Rayo Vallecano.