Óscar García aangesteld in Amsterdam: "Ajax is een veeleisende club"

"Het is heel snel gegaan", reageert García op de clubsite van Ajax. "Ajax is een grote club en de connectie tussen Ajax en FC Barcelona is groot. Hij (Jordi Cruijff, red.) kent mij door en door en andersom hetzelfde. Ik kom hier om te helpen en de jeugdspelers te ontwikkelen, zodat ze het verschil kunnen maken in het eerste elftal. Hij hoefde me dus niet lang over te halen."

Ook liet hij zich uit over zijn band met de familie Cruijff. "Die is er met de hele familie. Zijn vader liet me debuteren bij FC Barcelona. Hij was een fantastische trainer, een genie. Ik heb veel van hem geleerd toen hij mijn trainer was. En Jordi speelde toen in de jeugdopleiding. We zijn van dezelfde leeftijd en ik heb ook met hem samengespeeld. Vanaf onze eerste ontmoeting ontstond een sterke band tussen ons."

"Ik ben een veeleisende trainer. Als je de top wilt halen, moet je vanaf je negentiende mee kunnen draaien op een hoog niveau. Ajax is een veeleisende club en niet iedereen kan het eerste elftal halen. Daar gaan we mee aan de slag, zodat de trainer van Ajax 1 spelers krijgt die op het hoogste niveau mee kunnen", aldus García.