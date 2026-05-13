Oscar Garcia: "Anders verdienen ze het niet om dit logo te dragen"

bron: ESPN
Voor Ajax is het pijnlijk dat de club, zoals het er nu naar uitziet, na dit seizoen mogelijk play-offs moet spelen. Als die worden gewonnen, wacht Conference League-voetbal — en ook dat ziet trainer Óscar García als een tegenvaller.

"De positie waarop we stonden toen ik hier kwam, was ook pijnlijk. Als trainer is het enige antwoord dat ik kan geven: de spelers geven alles. Natuurlijk willen we betere resultaten halen, maar dit is voetbal", zegt García tegen ESPN. De nederlaag tegen FC Utrecht (1-2) is hard aangekomen bij de selectie, al zag de trainer geen woede in de kleedkamer.

"Als ik in de kleedkamer ben, praat ik en praat verder over het algemeen niemand", zegt García. "Als ik er niet ben, weet ik niet wat er gebeurt. Normaal gesproken informeert iemand me erover en is iedereen verdrietig en boos. Dat moeten ze ook zijn, want anders verdienen ze het niet om dit logo te dragen."

Over hoe Ajax zich moet herpakken richting het duel met SC Heerenveen is García duidelijk: "Dat moet van binnenuit komen. We kunnen huilen en verdrietig zijn, maar dit is professioneel voetbal. Er zijn ups en downs in een seizoen." 

"Sommige spelers moeten leren dat het niet altijd gaat zoals in de jeugdafdeling, waarin je bijna alles wint. We proberen het beste uit de spelers te halen en te kijken waar het schip strandt", aldus Garcia.

