Oscar García bewierookt Ajacied: "Ik ben heel erg blij met hem"

Ajax heeft de eerste wedstrijd onder leiding van Oscar García met ruime cijfers gewonnen. Sparta werd in de Johan Cruijff Arena met 4-0 verslagen en de Spaanse oefenmeester liet zich na afloop lovend uit over Steven Berghuis.

De ervaren Ajacied wist tegen de Rotterdammers voor het eerst sinds lange tijd weer eens te scoren voor zijn ploeg. "Ik ben heel erg blij met hem. Het is een ervaren speler", begint García na afloop op de persconferentie van Ajax. "Zijn linkervoet is fantastisch. Net als zijn drang om het team te helpen."

"We hebben ons tot nu toe alleen gefocust op de wedstrijd tegen Sparta. De spelers verdienen het om even te genieten van deze avond. We hebben echt alles gegeven. Ik weet natuurlijk hoe belangrijk de volgende wedstrijd gaat worden. Daar gaat vanaf morgen onze focus op", aldus García.