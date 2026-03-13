Oscar Garcia doet boekje open: "Ze werd ziek op haar veertiende"

Ajax neemt het zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena op tegen Sparta Rotterdam en dat betekent voor Oscar Garcia zijn debuut als trainer in de Eredivisie. De Spaanse oefenmeester ontkent overigens dat hij, zoals Arno Vermeulen onlangs riep bij Studio Voetbal, in het verleden al zes keer ontslagen is.

Hij wil zich echter weinig aantrekken van de kritische geluiden in de pers. "Dan is het goed dat ik nog geen Nederlands versta. Desinformatie kan ik niet voorkomen. Ik ben één keer weggestuurd", vertelt hij op de website van de Telegraaf. "Bij Celta de Vigo, dat ik het jaar daarvoor in La Liga had gehouden, omdat ik niet overweg kon met de algemeen directeur. Alle andere keren dat ik het seizoen niet afmaakte, was om privéredenen", blikt Garcia terug.

Zijn dochter Mariona overleed namelijk al op 21-jarige leeftijd en dat nieuws hakte er in bij Garcia. "Iedereen die vader of moeder is, weet dat een kind verliezen het allerergste is dat je kan overkomen", legt hij uit. "Al is dat nog steeds moeilijk voor te stellen als het jou niet overkomt. Ik moet door. Ik kan niet stoppen, want ik heb nog twee dochters die al mijn steun nodig hebben en behoefte hebben aan een sterke vader", constateert Garcia.

"Daarom koester ik dat ik Mariona 21 jaar bij me heb mogen hebben", benadrukt hij. "Ze werd ziek op haar veertiende en leek na een operatie genezen, maar de ziekte kwam terug. Nu rust ze in vrede. Mijn andere dochters en ik weten dat niks ons ooit zal overkomen dat pijnlijker is. Dus vanaf nu kunnen we alles aan. Ik weet zeker dat mijn dochter blij is dat ik dit nu doe. Ze volgt me overal waar ik ga", besluit Garcia vastberaden.