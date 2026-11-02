Óscar García fel: "Ik had het met deze spelers ook beter gedaan"

Óscar García kijkt nog altijd met gemengde gevoelens terug op zijn vertrek bij Ajax. De Spaanse trainer had graag langer in Amsterdam gewerkt en denkt dat hij met de huidige selectie veel betere resultaten had kunnen behalen. Bovendien is hij ervan overtuigd dat de club dit seizoen alsnog landskampioen wordt.

"Ik had het met deze selectie honderd procent beter gedaan dan vorig seizoen", vertelt García in gesprek met NU.nl. De trainer, die inmiddels aan het werk is bij het Poolse Pogon Szczecin, had Ajax graag onder zijn hoede gehouden. "Ik zag niet voor niets mijn toekomst bij Ajax." Volgens García ontbrak het vorig seizoen bij de Amsterdammers aan voldoende kwaliteit en een duidelijke richting. Met de komst van technisch directeur Jordi Cruijff zag hij daarin verandering komen. De Spanjaard wist dat er flink geïnvesteerd zou worden in de selectie. "Ik kende de plannen van Jordi. Ik wist niet hoeveel spelers er zouden komen, maar wel dat hij misschien wel een half elftal zou aantrekken en er een kampioenwaardige selectie van zou maken."

García heeft dan ook hoge verwachtingen van het huidige Ajax. Hij denkt dat de club ondanks de moeizame start van het seizoen de landstitel gaat veroveren. "Ik heb destijds ook gezegd: 'Met mij óf met een andere coach wordt Ajax volgend seizoen kampioen.' Ze laten het misschien nu nog niet zien, maar ze worden dit seizoen kampioen." Zelf kreeg García niet de kans om met de vernieuwde selectie aan de slag te gaan. Hij zag zijn vertrek al aankomen toen hij in de slotfase van het seizoen niets meer vanuit de club hoorde. "Als je in de laatste weken van de competitie niets hoort, kiezen ze voor iemand anders. Zo werkt het in de voetballerij. Twee dagen na de laatste wedstrijd hoorde ik dat het afgelopen was. Natuurlijk was dat een grote teleurstelling voor me."