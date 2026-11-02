Óscar García fel: "Ik had het met deze spelers ook beter gedaan"
Óscar García kijkt nog altijd met gemengde gevoelens terug op zijn vertrek bij Ajax. De Spaanse trainer had graag langer in Amsterdam gewerkt en denkt dat hij met de huidige selectie veel betere resultaten had kunnen behalen. Bovendien is hij ervan overtuigd dat de club dit seizoen alsnog landskampioen wordt.
"Ik had het met deze selectie honderd procent beter gedaan dan vorig seizoen", vertelt García in gesprek met NU.nl. De trainer, die inmiddels aan het werk is bij het Poolse Pogon Szczecin, had Ajax graag onder zijn hoede gehouden. "Ik zag niet voor niets mijn toekomst bij Ajax."
Volgens García ontbrak het vorig seizoen bij de Amsterdammers aan voldoende kwaliteit en een duidelijke richting. Met de komst van technisch directeur Jordi Cruijff zag hij daarin verandering komen. De Spanjaard wist dat er flink geïnvesteerd zou worden in de selectie. "Ik kende de plannen van Jordi. Ik wist niet hoeveel spelers er zouden komen, maar wel dat hij misschien wel een half elftal zou aantrekken en er een kampioenwaardige selectie van zou maken."
García heeft dan ook hoge verwachtingen van het huidige Ajax. Hij denkt dat de club ondanks de moeizame start van het seizoen de landstitel gaat veroveren. "Ik heb destijds ook gezegd: 'Met mij óf met een andere coach wordt Ajax volgend seizoen kampioen.' Ze laten het misschien nu nog niet zien, maar ze worden dit seizoen kampioen."
Zelf kreeg García niet de kans om met de vernieuwde selectie aan de slag te gaan. Hij zag zijn vertrek al aankomen toen hij in de slotfase van het seizoen niets meer vanuit de club hoorde. "Als je in de laatste weken van de competitie niets hoort, kiezen ze voor iemand anders. Zo werkt het in de voetballerij. Twee dagen na de laatste wedstrijd hoorde ik dat het afgelopen was. Natuurlijk was dat een grote teleurstelling voor me."
Ondanks zijn korte periode in Amsterdam heeft García geen spijt van zijn komst naar Ajax. Hij zou dezelfde beslissing opnieuw nemen. "Nee, ik had nu dezelfde keuze gemaakt. Het was destijds een heel grote kans voor mij. Natuurlijk is de situatie daarna veranderd, maar ik kan er geen spijt van hebben. Ajax is een geweldige club."
Erik ten Hag ooit terug bij Ajax? "Dat is zeker niet uitgesloten"
Wijndal hint op contractverlenging bij Ajax: "Dat zou grappig zijn"
Óscar García fel: "Ik had het met deze spelers ook beter gedaan"
ESPN-analisten verbazen zich over Ajax-AZ: "Waar kijken we naar?"
Ajax-iconen duiken op in verhaal over Egyptisch spionagenetwerk
Goes vergelijkt Tolu met Weghorst en ziet opvallend verschil
PSV'er maakt grote indruk: "Als Abdellah Ouazane deze goal maakt..."
Klaassen opnieuw rechtsbuiten bij Ajax: "Ben een gelukkig man"
Buijs over Ajax in titelstrijd: "Het ligt heel dicht bij elkaar"
Koopmeiners na Ajax-AZ: "Eigenlijk moeten we hier gewoon winnen"
Bruggink verbaasd over Klaassen bij Ajax: "Het is beeldvorming"
Ten Hag ziet goede ontwikkeling Ajax: "Vooralsnog doen ze mee"
Tolu openhartig over Míchel: "Jullie zullen het nooit begrijpen"
Bemoeit Jordi Cruijff zich met de opstelling? "Ik snap dat wel"
Driessen niet overtuigd van bewierookte Ajacied: "Moet het nog zien"
Echteld niet ontevreden na nederlaag: "Kan ik wel trots op zijn"
Kraay jr. heeft nieuwtje over Míchel: "Begrepen van de perschefs"
Tolu maakt opnieuw veel indruk: "Haaland doet dat ook vaak"
Erik ten Hag waarschuwt: "Bij Ajax vind ik dat wel zorgelijk"
Wijndal ziet oude bekende: "Heb een goede band kunnen houden"
Ajax O16 loopt finale Messi Cup mis na nederlaag in halve finale
AZ onder de indruk van Tolu: "Ik probeerde echt alles te doen"
Berghuis maakt rentree voor Ajax: "Ik wist waar ik aan toe was"
Tolu over Ajax-speler: "Je zou hem zo een klap willen verkopen"
Míchel komt met blessure-update Brandt: "Hij kent zijn eigen lichaam"
El Ahmadi kraakt Ajacied: "Begrijp nu dat hij niet is geslaagd"
Bruggink schrok van Ajax-niveau: "Heel ver af van de filosofie"
Ajax verslaat AZ na spannend duel met spaarzaam aantal kansen
Leonardo beter dan Tolu? "Reden om hem een basisplek te geven"
Seedorf geïrriteerd: "Ik vind het eerlijk gezegd krankzinnig"