Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Óscar García geeft duidelijk signaal af over toekomst bij Ajax'

Bjorn
bron: FootballTransfers
Oscar Garcia
Oscar Garcia Foto: © BSR Agency

Óscar García werd twee maanden geleden aangesteld als interim-trainer bij het eerste elftal van Ajax. De Spanjaard begon bij Jong Ajax, maar werd overgeheveld na het ontslag van Fred Grim.

García heeft de clubleiding van Ajax nu een duidelijk signaal gegeven. De 52-jarige oefenmeester zou na dit seizoen terugkeren naar Jong Ajax, maar dat zal niet zal niet gebeuren. Bronnen melden aan FootballTransfers dat door deze plannen een streep gaan. García streeft er naar om komend seizoen op eigen benen te staan op een hoger niveau. 

Ajax kan er dus voor kiezen om García ook volgend seizoen trainer bij de hoofdmacht te laten zijn. Bij het kiezen voor een nieuwe trainer bestaat de kans dat de Spanjaard een nieuwe uitdaging zoekt. Ook een rol als assistent-trainer lijkt niet zijn grootste ambitie. García heeft bij Ajax nog een contract tot medio 2027.

Volgens FootballTransfers houden minstens twee andere clubs uit de Eredivisie de ontwikkelingen in Amsterdam nauwlettend in de gaten. Volgens hen maakt de internationale ervaring en de achtergrond in de Johan Cruijff-filosofie García een interessante kandidaat voor ploegen die aanvallend willen spelen.

Gerelateerd:
Sarina Wiegman

"Wiegman kan zo bij Ajax aan de slag, dat kan zij als de beste"

0
Jordi Cruijff

'Ajax laat oog vallen op 19-jarige centrale verdediger uit Marokko'

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws Óscar García
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Maher Carrizo

Garcia geeft talenten de kans: Carrizo en Bounida in de basis

0
Erik ten Hag in De Grolsch Veste

FC Twente de markt op? "Ten Hag heeft hem toen ook meegenomen"

0
Mark van Bommel

Mark van Bommel: "Gek, maar ik heb extreem veel gescoord tegen Ajax"

0
Wout Weghorst

Wout Weghorst krijgt transferadvies: "Die stap moet hij maken"

0
Etienne Vaessen

Vaessen lyrisch: "Denk dat hij eerst naar een club als Ajax gaat"

0
Bert Konterman

Bert Konterman fileert Ajax: "Zitten een partij egoïsten in!"

0
Wim Kieft

Kieft en Gijp lachen om Ajacied: "Waar komt hij eigenlijk vandaan?"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Ajax gaat ook in oefenwedstrijd tegen FC Twente nipt onderuit

'Óscar García geeft duidelijk signaal af over toekomst bij Ajax'

'Voormalig Ajax-verdediger kan loopbaan vervolgen in Engeland'

Garcia geeft talenten de kans: Carrizo en Bounida in de basis

Godts vol lof: "Op zijn leeftijd zie je nog steeds de klasse"

Ajax krijgt transfertip: "Denk dat hij daar wel voor open staat"

Jordi Cruijff: "Daar doen we ook bij Ajax en Barcelona niet aan"

"Aan de reacties merk je dat het speciaal blijft, winnen bij Ajax"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws