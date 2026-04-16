'Óscar García geeft duidelijk signaal af over toekomst bij Ajax'

Óscar García werd twee maanden geleden aangesteld als interim-trainer bij het eerste elftal van Ajax. De Spanjaard begon bij Jong Ajax, maar werd overgeheveld na het ontslag van Fred Grim.

García heeft de clubleiding van Ajax nu een duidelijk signaal gegeven. De 52-jarige oefenmeester zou na dit seizoen terugkeren naar Jong Ajax, maar dat zal niet zal niet gebeuren. Bronnen melden aan FootballTransfers dat door deze plannen een streep gaan. García streeft er naar om komend seizoen op eigen benen te staan op een hoger niveau.

Ajax kan er dus voor kiezen om García ook volgend seizoen trainer bij de hoofdmacht te laten zijn. Bij het kiezen voor een nieuwe trainer bestaat de kans dat de Spanjaard een nieuwe uitdaging zoekt. Ook een rol als assistent-trainer lijkt niet zijn grootste ambitie. García heeft bij Ajax nog een contract tot medio 2027.