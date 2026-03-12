Laatste nieuws
Oscar Garcia geeft vrijdag eerste persconferentie namens Ajax

Óscar García
Óscar García Foto: © BSR Agency

Oscar Garcia staat komend weekend voor het eerst langs de lijn bij een wedstrijd als trainer van Ajax. Vrijdag geeft de oefenmeester zijn eerste persconferentie. 

Garcia kwam deze winter naar Amsterdam als trainer van Jong Ajax, maar werd vorig weekend doorgeschoven naar de hoofdmacht na het vertrek van Fred Grim. Vrijdagmiddag om 13.30 uur zal de Spanjaard tijdens het persmoment de media te woord staan. 

Ajax speelt zaterdagavond om 21.00 uur tegen Sparta Rotterdam. 

