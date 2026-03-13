Óscar García heeft groot probleem bij Ajax-debuut: "Niet getraind"

Óscar García staat aan de vooravond van zijn debuut als trainer van Ajax. De Spanjaard heeft in aanloop naar het treffen met Sparta Rotterdam wel de nodige zorgen. Zo kampt Ajax momenteel met een spitsenprobleem.

Wout Weghorst kan sowieso niet in actie komen tegen Sparta Rotterdam door een schorsing, maar ook Kasper Dolberg lijkt het treffen met de ploeg van voormalig Ajax-trainer Maurice Steijn niet te halen.

"Wout (Weghorst, red.) is ziek, hij heeft de afgelopen dagen niet getraind, maar hij was toch al geschorst", zei García op de persconferentie, opgetekend door Voetbal International. "Kasper (Dolberg, red.) heeft de afgelopen twee dagen niet meegetraind vanwege buikproblemen, hij is een vraagteken."

García kan kiezen voor Don-Angelo Konadu in de punt van de aanval. Hij kent de talentvolle spits nog van Jong Ajax. Ook is er de mogelijkheid om met een valse spits te gaan spelen. Dan komen bijvoorbeeld Maher Carrizo en Oscar Gloukh in aanmerking.

Naast Weghorst en mogelijk Dolberg mist Ajax sowieso nog vier spelers. "Itakura is niet beschikbaar, Oliver (Edvardsen, red.) is niet beschikbaar. En de langdurig geblesseerde spelers zijn er ook niet bij", doelt García op Vitezslav Jaros en Oleksandr Zinchenko.