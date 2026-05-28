'Óscar García in beeld als hoofdtrainer bij Belgische grootmacht'

Óscar García begon zijn periode bij Ajax als trainer van de beloften, maar werd na het vertrek van Fred Grim doorgeschoven naar het eerste. En als hoofdtrainer van Ajax 1 zou de Spanjaard de interesse van Anderlecht hebben gewekt.

Transferjournalist Sacha Tavolieri maakt melding van de Belgische interesse in García. "Óscar García heeft zijn opwachting gemaakt in de lijst van trainers die een target zijn van RSC Anderlecht. Antoine Sibierski (sportief directeur van de Belgische grootmacht, red.) blijft met zijn team het analyserende werk uitvoeren", aldus Tavolieri.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen. Cookievoorkeuren wijzigen