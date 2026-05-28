'Óscar García in beeld als hoofdtrainer bij Belgische grootmacht'
Óscar García begon zijn periode bij Ajax als trainer van de beloften, maar werd na het vertrek van Fred Grim doorgeschoven naar het eerste. En als hoofdtrainer van Ajax 1 zou de Spanjaard de interesse van Anderlecht hebben gewekt.
Transferjournalist Sacha Tavolieri maakt melding van de Belgische interesse in García. "Óscar García heeft zijn opwachting gemaakt in de lijst van trainers die een target zijn van RSC Anderlecht. Antoine Sibierski (sportief directeur van de Belgische grootmacht, red.) blijft met zijn team het analyserende werk uitvoeren", aldus Tavolieri.
Mocht García daadwerkelijk vertrekken, dan blijft zijn tijd in Amsterdam beperkt. De Spaanse oefenmeester werd in februari van dit jaar aangesteld, vlak nadat Jordi Cruijff zijn opwachting had gemaakt als technisch directeur van Ajax. Hij volgde Willem Weijs op als trainer van Jong Ajax en staat sinds begin maart voor de groep bij de Amsterdamse hoofdmacht.
