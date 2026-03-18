"Oscar Garcia is volle bak achterna gezeten door Jordi Cruijff"

Ajax won afgelopen weekend in eigen huis met 4-0 van Sparta Rotterdam en daardoor doet de club uit Amsterdam weer helemaal mee in de strijd om plek 2. Hans Kraay junior ziet dat het snel kan gaan in de voetballerij.

"Ik merk wel dat Óscar García volle bak achterna is gezeten door Jordi Cruijff", legt hij uit in zijn column op de website van VI. "Die was er wel een beetje klaar mee, met dat halfbakken voetbal van Ajax. En daarmee bedoel ik: na Francesco Farioli wilde John Heitinga volle bak Ajax-DNA-voetbal spelen. Maar na een aantal teleurstellende resultaten ging hij met zijn hele handeltje dertig meter terug en was het een soort half Ajax-voetbal en half Farioli-voetbal."

"En ik vind: een beetje Ajax-voetbal is als een strandvakantie in de Bijlmer. En bij het Ajax onder Fred Grim bijna idem dito. Begon fris en voortvarend, maar ging ook na een aantal nederlagen volle bak in zijn achteruit", vervolgt Hans Kraay junior, die vol lof is over opvolger Oscar Garcia. "Je merkt dat deze trainer bij Barcelona heeft gespeeld en zeer gecharmeerd is van Johan en Jordi Cruijff. En hij heeft even duidelijk gemaakt dat je in een paar dagen tijd een ploeg heel simpel duidelijk kan maken hoe je hoog druk zet. García vindt dat absoluut geen hogere wiskunde", constateert hij.