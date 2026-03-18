Óscar García krijgt lof van fans: "Er is een knopje omgegaan"

De Ajax-supporters zijn erg positief over de gloednieuwe hoofdtrainer. "Het lijkt me een hele strenge vent en dat spreekt mij wel aan. Hij laat niet met zich sollen en is wel duidelijk", zegt een fan bij VoetbalPrimeur. "Anders ga je niet ineens zo voetballen. Volgens mij heeft hij deze selectie uitgelegd dat mensen die zoveel geld verdienen, ook iets moeten presteren. Dan stampt hij drie keer op de tafel en dan komt er geloof in bij die jonkies."

Ook zag een fan vechtlust in het team. "Er werd weer gevochten. Tegen Groningen leek het alsof ze de benen stilhielden en nu werd er weer gevochten voor een bal. Ze hadden binnen twee seconden weer een bal terug. Het was vreemd om te zien. Er is een knopje omgegaan bij sommige spelers."

Weer een andere fan is benieuwd hoe het nu verder gaat: "Of ze het vol gaan houden moet ik nog zien, maar ik heb wel het idee dat er veel meer gif in de ploeg zit en dat hij dat ook echt eist", besluit hij.