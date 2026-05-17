Oscar Garcia kritisch: "Voor mij is het een duidelijke penalty"
Ajax, dat als nummer vijf het seizoen eindigt, moet zich via de play-offs alsnog zien te plaatsen voor Europees voetbal. Na het teleurstellende 0-0 gelijkspel tegen SC Heerenveen sprak trainer Óscar García tijdens de persconferentie over een zware middag en de noodzaak om de knop snel om te zetten.
Volgens de coach overheerst vooral frustratie binnen de ploeg. "We konden de situatie niet verbeteren, maar het was erg lastig. Het is natuurlijk niet hoe we willen finishen." García gaf aan dat de stemming na afloop allesbehalve positief was. "We zijn teleurgesteld, boos en verdrietig. We gaan ons best doen om Ajax volgend seizoen Europees voetbal te laten spelen."
Naast het resultaat had de trainer ook kritiek op een moment in de wedstrijd waarbij Ajax geen strafschop kreeg. Davy Klaassen werd daarbij vastgehouden in het strafschopgebied, maar scheidsrechter Joey Kooij liet doorspelen.
"Ik hoef het niet opnieuw te bekijken, want ik zag het live", aldus García. "Hij trok aan zijn shirt, dus voor mij is het een duidelijke penalty, maar we kunnen er nu niets aan doen."
