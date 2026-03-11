Oscar Garcia laat van zich horen: "We moeten ambitieus zijn"

Garcia, die door Jordi Cruijff eerst naar Jong Ajax werd gehaald, nam het na afgelopen weekend over van Fred Grim en is dolblij. "Voor mij is het een eer om coach te zijn van deze grote club. Het is een club vol historie en ik weet wat de club voor veel mensen betekent", vertelt hij aan de clubkanalen. "Ik wil het sentiment zo snel mogelijk veranderen. Met de hulp van het team en iedereen eromheen gaat het lukken."

De Spaanse oefenmeester was erg tevreden met wat hij dinsdag op het trainingsveld zag. ''De mentaliteit van de selectie vandaag was fantastisch. Dit moet de norm zijn", benadrukt hij. "Niet alleen vandaag, maar de lat moet de komende tijd nóg hoger komen te liggen. We staan nu vijfde en dat is niet waar Ajax hoort te staan. We zullen strijden voor de tweede plek en we moeten ambitieus zijn. Want Ajax moet omhoogkijken en niet omlaag."