Óscar García legt keuzes uit: "Hij weet waar hij beter moet worden"
Óscar García heeft voor de wedstrijd van Ajax tegen Heracles Almelo voor enkele opvallende keuzes gezorgd. Zo begint Ko Itakura op het middenveld en krijgt Wout Weghorst opnieuw de voorkeur boven Kasper Dolberg in de spits.
Voorafgaand aan het duel gaf García uitleg over zijn keuzes. Door personele problemen ziet hij zich genoodzaakt om te schuiven met zijn opstelling. "We hebben heel veel blessures op het middenveld", legt hij uit bij ESPN. "We hebben misschien twee of drie spelers die op die positie kunnen spelen en we willen graag een middenvelder op de bank. Daarom kies ik voor hem. Hij heeft daar ook eerder gespeeld. Hij is klaar om te spelen, maar ik weet nog niet of hij de hele wedstrijd kan spelen."
Voorin blijft Dolberg voorlopig op de bank, iets wat volgens de trainer samenhangt met zijn spel zonder bal. "Hij weet waar hij beter moet worden. We laten hem veel data zien... hij weet wat we van hem willen. Hij trainde heel goed deze week, misschien krijgt hij wat speelminuten, wie weet."
Daarnaast keert Oscar Gloukh terug in de basiself, al houdt García nog even in het midden waar hij precies zal spelen. "Met Berghuis hebben we twee spelers die daar kunnen spelen. Dat is soms moeilijk voor de tegenstander om het in te schatten. Ik verwacht veel van Gloukh vandaag", besluit García.
Ajax rekent simpel af met Heracles, maar eindigt met tien man
Vink enthousiast over Ajacied: "Wat hij doet is echt geweldig"
Alderweireld kon bijtekenen bij Ajax: "Zou minder gaan verdienen"
Opstelling Ajax bekend: García kiest niet voor Steur in de basis
Linssen in plaats van Weghorst naar WK? "Waarom eigenlijk niet?"
SC Heerenveen wil Ajax voorbij: "Maar houd voetjes op de grond"
'Ajax laat oog vallen op talentvolle aanvaller uit Portugal'
Oud-Ajacied over mogelijke terugkeer: "Ik sluit ook niets uit"
Bert Konterman fileert Ajax: "Zitten een partij egoïsten in!"
Maurice Steijn weer naar topclub? "Dan zou ik het zeker doen"
'André Onana kan zijn carrière nieuw leven inblazen in Turkije'
Rots reageert op interesse Ajax: "Weet dat ik op de radar sta"
Perr Schuurs mogelijk terug naar Ajax? "Wil bewust keuzes maken"
Vermoedelijke opstelling Ajax: 'Óscar García wijzigt basiself'
Flemming over Ajax-tijd: "Ik dwong het zelf niet genoeg"
'Daley Blind (36) gaat mogelijk de selectie van Ajax versterken'
Huub Stevens: "Als Ajax óók maar iets meer weerstand zou bieden"
Perr Schuurs openhartig: "Ik hoopte dat ik niet meer wakker werd"
Ajax-target weet niets van clausule in contract: "Serieus niet"
Maarten Paes minder dan Pasveer? "Dat lijkt me wel duidelijk"
Flemming blikt terug: "Dat was het afvoerputje van de opleiding"
Garcia eist meer van Ajax-spelers: "Het verlies was teleurstellend"
Wint Ajax wel van Heracles? BetMGM pakt weer uit met fraaie odds
Ajax-watcher verdedigt Flamingo: "Antisemitisch? Slaat nergens op"
Vader van Ajacied stuurde aan op vertrek: "Een nogal aparte man"
Kieft en Gijp lachen om Ajacied: "Waar komt hij eigenlijk vandaan?"
Faber met vertrouwen tegen 'grote club' Ajax: "Dat hebben we nodig"
Linssen: "Geen pretje als je op dit moment bij Ajax voetbalt"
PSV volgende maand weer met uitsupporters naar duel met Ajax