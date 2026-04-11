Óscar García legt keuzes uit: "Hij weet waar hij beter moet worden"

Óscar García heeft voor de wedstrijd van Ajax tegen Heracles Almelo voor enkele opvallende keuzes gezorgd. Zo begint Ko Itakura op het middenveld en krijgt Wout Weghorst opnieuw de voorkeur boven Kasper Dolberg in de spits.

Voorafgaand aan het duel gaf García uitleg over zijn keuzes. Door personele problemen ziet hij zich genoodzaakt om te schuiven met zijn opstelling. "We hebben heel veel blessures op het middenveld", legt hij uit bij ESPN. "We hebben misschien twee of drie spelers die op die positie kunnen spelen en we willen graag een middenvelder op de bank. Daarom kies ik voor hem. Hij heeft daar ook eerder gespeeld. Hij is klaar om te spelen, maar ik weet nog niet of hij de hele wedstrijd kan spelen."

Voorin blijft Dolberg voorlopig op de bank, iets wat volgens de trainer samenhangt met zijn spel zonder bal. "Hij weet waar hij beter moet worden. We laten hem veel data zien... hij weet wat we van hem willen. Hij trainde heel goed deze week, misschien krijgt hij wat speelminuten, wie weet."

Daarnaast keert Oscar Gloukh terug in de basiself, al houdt García nog even in het midden waar hij precies zal spelen. "Met Berghuis hebben we twee spelers die daar kunnen spelen. Dat is soms moeilijk voor de tegenstander om het in te schatten. Ik verwacht veel van Gloukh vandaag", besluit García.

