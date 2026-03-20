Óscar García: "Met 4-0 winnen van Feyenoord zou een droom zijn"

"Het zal een vijandige sfeer worden in De Kuip, maar daar moet je op het hoogste niveau mee om kunnen gaan", zei García op de persconferentie. "Feyenoord heeft de topscorer van de Eredivisie (Ayase Ueda, red.) in huis en is thuis een gevaarlijke ploeg. Maar we moeten dapper zijn, uit of thuis, dus ook in De Kuip. Zij zullen het tegenovergestelde willen, dus wij moeten focussen om dit niveau vast te houden."

De Spanjaard hoopt met Ajax tweede te worden, maar dan moet er wel gewonnen worden in Rotterdam. "Net als tegen Sparta weer met 4-0 winnen? Dat zou een droom zijn", lacht hij.

García vindt het niet vreemd dat sommige mensen Ajax als favoriet zien tegen Feyenoord na de zege op Sparta Rotterdam. "Ik hou ervan dat we de favoriet zijn", geeft hij aan. "Niet alleen voor deze wedstrijd, maar voor iedere wedstrijd. Ajax is namelijk een van de beste clubs in Europa. Het is normaal dat we favoriet zijn in elke wedstrijd."

De Spaanse oefenmeester hoopt niet dat het duel met Sparta een positieve uitschieter was. "Iedereen kon het verlangen bij ons team zien om dingen anders te doen. Op deze manier moeten we het seizoen eindigen. Dit is de standaard en dit moet het minimum zijn."